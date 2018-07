Šéfovia diplomacií USA a Turecka hovorili o prepustení pastora

Väzneného amerického pastora Andrewa Brunsona obvineného z terorizmu presunuli v stredu 25. júla 2018 v Turecku do domáceho väzenia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. júla (TASR) - Šéf diplomacie USA Mike Pompeo v sobotu telefonicky hovoril so svojím tureckým rezortným partnerom Mevlütom Čavušoglom o americkom pastorovi Andrewovi Brunsonovi, ktorého v Turecku zadržiavajú od roku 2016. Informovala o tom agentúra AP.Podľa vyhlásenia amerického Štátneho departmentu sa Pompeo a Čavušoglu zhodli na tom, že budú pokračovať vPodľa agentúry AP sobotňajší telefonát zrejme poukazuje na snahu o zmiernenie vyostreného napätia medzi oboma krajinami, ktoré v poslednej dobe vyvolala kauza pastora Brunsona.Americký prezident Donald Trump i viceprezident Mike Pence tento týždeň pohrozili Ankare prísnymi ekonomickými sankciami, ak pastora urýchlene neprepustí. Turecká vláda to označila za planú hrozbu.Brunson žije a pôsobí v Turecku už viac ako dve desaťročia. Viedol malé kresťanské spoločenstvo v západotureckom meste Izmir. V decembri 2016 ho však zatkli a obvinili z členstva v hnutí exilového duchovného Fethullaha Gülena, ktoré turecké úrady považujú za teroristickú organizáciu.Neskôr voči 50-ročnému pastorovi vzniesli aj obvinenia zo špionáže a z pokusu o zvrhnutie tureckej vlády. Američan všetky obvinenia rezolútne odmieta. V stredu 25. júla ho presunuli do domáceho väzenia. Podľa rozhodnutia tureckého súdu však nemôže opustiť svoj dom ani krajinu.