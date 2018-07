Slováci prehrali v druhom prípravnom zápase s Kamerunom

Na archívnej snímke zľava Emanuel Kohút, Tomáš Kriško (Slovensko).. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Neoficiálny prípravný zápas, sobota (Poprad):



Slovensko - Kamerun 1:3 (-19, -21, 15, -23)



98 minút, rozhodovali: Höger a Porvazník, 250 divákov.



SR: Paták 2, Krajčovič 8, Mlynarčík 13, Lux 7, Kohút 3, Zaťko 0, liberá Kubš a Vitko (Ihnát 9, Gavenda 8, Jančura 2, Ludha 2, Firkaľ 10, Mačuha 0)







Poprad 28. júla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v sobotu v druhom z dvojice neoficiálnych medzištátnych zápasov v Poprade s Kamerunom 1:3. Africký účastník septembrových MS vrátil pod Tatrami domácim rovnakú prehru z piatka. Slováci, ktorí sa pripravujú na blížiacu sa kvalifikáciu ME, tak nedali víťazný darček trénerovi Andrejovi Kravárikovi, ktorý v sobotu oslávil 47. narodeniny.Do hry v sobotu vôbec nezasiahol prvý univerzál Peter Michalovič, len v prvom sete hral smečiar Matej Paták a necelé dve dejstvá odohral kapitán Emanuel Kohút. Rovnako ako v piatok nehral pre črevnú virózu ďalší smečiar Tomáš Kriško. Kamerun viedol 2:0 na sety, Slováci síce znížili, ale posledný set opäť vyšiel Afričanom, ktorí sa pred MS predstavia ešte v Poľsku.Slováci pokračujú v hernej príprave na kvalifikáciu ME na budúci týždeň, keď nastúpia v troch prípravných dueloch v estónskom Rakvere proti domácemu výberu (2.-4. august). V generálke na kvalifikáciu privítajú v Nitre dvakrát Rakúsko (10. a 11. augusta). Boje o postup na budúcoročné ME začnú Slováci v polovici augusta. Ako favoriti C-skupiny vstúpia do kvalifikácie v stredu 15. augusta v Nitre zápasom proti Islanďanom (18.00 h), o štyri dni sa predstavia v čiernohorskom meste Bar (20.15 h), nasledovať budú dva duely proti Moldavsku - 22. augusta v Nitre (18.00 h) a o štyri dni neskôr v Kišiňove (16.00 h SELČ). V úvode januára slovenských volejbalistov ešte čaká domáci zápas proti Čiernej Hore (5. alebo 6. januára) a stretnutie na Islande (9. januára).Slováci nechýbali na záverečnom turnaji ME nepretržite od roku 2007. Na šampionát preniknú víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok.