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23. septembra 2026
Šéfovia OpenAI a Anthropic predstúpia pred Bezpečnostnú radu OSN. Rokovať budú o rizikách umelej inteligencie
Sam Altman, Dario Amodei a ďalší experti budú hovoriť o bezpečnosti čoraz výkonnejších systémov. Svetoví lídri budú zároveň riešiť vojnu s Iránom aj konflikt na Ukrajine. Riziká spojené s ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Sam Altman, Dario Amodei a ďalší experti budú hovoriť o bezpečnosti čoraz výkonnejších systémov. Svetoví lídri budú zároveň riešiť vojnu s Iránom aj konflikt na Ukrajine.
Riziká spojené s rýchlym rozvojom umelej inteligencie sa v stredu dostanú na pôdu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN). Pätnásťčlenný orgán bude o AI a medzinárodnej bezpečnosti rokovať za účasti šéfa OpenAI Sama Altmana, generálneho riaditeľa Anthropic Daria Amodeia, šéfa Hugging Face Clémenta Delanguea a uznávaného odborníka na umelú inteligenciu Yoshuu Bengia.
Zasadnutie prichádza v čase rastúcich obáv z toho, či bezpečnostné mechanizmy dokážu držať krok so schopnosťami najvýkonnejších modelov. Diskusia sa má sústrediť aj na riziko straty kontroly nad pokročilými systémami a možnosti medzinárodnej spolupráce pri stanovovaní bezpečnostných štandardov. Francúzsko, ktoré zasadnutie zvolalo, ho zaradilo pod tému udržiavania medzinárodného mieru a bezpečnosti.
Téma zároveň odhaľuje rozdielne predstavy o regulácii AI. Americký prezident Donald Trump v utorňajšom prejave pred Valným zhromaždením odmietol medzinárodnú reguláciu umelej inteligencie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron naopak vyzval na vytvorenie špičkového open-source modelu, ktorý by Európe umožnil znížiť závislosť od Spojených štátov a Číny.
Stredajší program OSN však výrazne ovplyvní aj pokračujúca vojna medzi Spojenými štátmi a Iránom. Iránsky prezident Masúd Pezeškján vystúpi pred Valným zhromaždením deň po tom, ako Trump pohrozil možnosťou „zničenia“ Iránskej islamskej republiky. Zároveň však vyšlo najavo, že americkí a iránski predstavitelia v New Yorku obnovili kontakty. Irán signalizoval ochotu rokovať aj o opätovnom otvorení strategického Hormuzského prielivu za určitých podmienok.
Na programe bude aj vojna na Ukrajine. Bezpečnostná rada má o konflikte rokovať samostatne a pred Valným zhromaždením vystúpi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Po utorňajšom stretnutí s Trumpom povedal, že Washington a Kyjev chcú ukončenie vojny „pred zimou“ a deklaroval pripravenosť zastaviť útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, ak by Moskva pristúpila k rovnakému kroku.
Zdroj: SITA.sk - Šéfovia OpenAI a Anthropic predstúpia pred Bezpečnostnú radu OSN. Rokovať budú o rizikách umelej inteligencie © SITA Všetky práva vyhradené.
Riziká spojené s rýchlym rozvojom umelej inteligencie sa v stredu dostanú na pôdu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN). Pätnásťčlenný orgán bude o AI a medzinárodnej bezpečnosti rokovať za účasti šéfa OpenAI Sama Altmana, generálneho riaditeľa Anthropic Daria Amodeia, šéfa Hugging Face Clémenta Delanguea a uznávaného odborníka na umelú inteligenciu Yoshuu Bengia.
Zasadnutie prichádza v čase rastúcich obáv z toho, či bezpečnostné mechanizmy dokážu držať krok so schopnosťami najvýkonnejších modelov. Diskusia sa má sústrediť aj na riziko straty kontroly nad pokročilými systémami a možnosti medzinárodnej spolupráce pri stanovovaní bezpečnostných štandardov. Francúzsko, ktoré zasadnutie zvolalo, ho zaradilo pod tému udržiavania medzinárodného mieru a bezpečnosti.
Téma zároveň odhaľuje rozdielne predstavy o regulácii AI. Americký prezident Donald Trump v utorňajšom prejave pred Valným zhromaždením odmietol medzinárodnú reguláciu umelej inteligencie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron naopak vyzval na vytvorenie špičkového open-source modelu, ktorý by Európe umožnil znížiť závislosť od Spojených štátov a Číny.
Stredajší program OSN však výrazne ovplyvní aj pokračujúca vojna medzi Spojenými štátmi a Iránom. Iránsky prezident Masúd Pezeškján vystúpi pred Valným zhromaždením deň po tom, ako Trump pohrozil možnosťou „zničenia“ Iránskej islamskej republiky. Zároveň však vyšlo najavo, že americkí a iránski predstavitelia v New Yorku obnovili kontakty. Irán signalizoval ochotu rokovať aj o opätovnom otvorení strategického Hormuzského prielivu za určitých podmienok.
Na programe bude aj vojna na Ukrajine. Bezpečnostná rada má o konflikte rokovať samostatne a pred Valným zhromaždením vystúpi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Po utorňajšom stretnutí s Trumpom povedal, že Washington a Kyjev chcú ukončenie vojny „pred zimou“ a deklaroval pripravenosť zastaviť útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, ak by Moskva pristúpila k rovnakému kroku.
Zdroj: SITA.sk - Šéfovia OpenAI a Anthropic predstúpia pred Bezpečnostnú radu OSN. Rokovať budú o rizikách umelej inteligencie © SITA Všetky práva vyhradené.
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