Šéfovia SOŠV a SPV oficálne podpísali prihlášky na olympijské a paraolympijské hry v Paríži (video)

8.2.2024 (SITA.sk) - Čelní predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Ján Riapoš v priestoroch Francúzskeho inštitútu v Bratislave oficiálne podpísali prihlášky Slovenska na OH a PH v Paríži.Olympionici budú na Seine bojovať o medaily od 26. júla do 11. augusta, paralympionici od 28. augusta do 8. septembra 2024. Slávnostný akt vykonali za prítomnosti veľvyslanca Francúzska na Slovensku Pascala Le Deunffa a viacerých športovcov ( Vanesa Hocková Veronika Vadovičová , Milan Goleňa, Tomáš Masaryk). Informuje o tom oficiálny web SOŠV.„Olympijské hry sú sviatok športu. Spájajú športovcov a ľudí bez rozdielu pohlavia, národnosti či rasy. Olympijské hry v Paríži sú skvelá príležitosť, ako osláviť pohyb v rodisku zakladateľa medzinárodného olympijského hnutia Pierra de Coubertin. Spoločne s našimi priateľmi z paralympijského hnutia utvárame jeden tím. Musíme sa preto poďakovať nášmu hostiteľovi, pánovi veľvyslancovi Francúzska na Slovensku, že môžeme pokračovať v tradícii spoločného podpisu prihlášok olympijského a paralympijského tímu. Tento akt je pre naše výpravy symbolickým krokom na ceste do Paríža. Chcem našim športovcom zaželať, aby v našich farbách potešili naše i svoje srdcia a odviedli na olympijských a paralympijských športoviskách svoje maximá," povedal prezident SOŠV Anton Siekel.Podľa predsedu SPV Jána Riapoša je spoločný podpis prihlášky ďalším znakom zintenzívňujúcej sa spolupráce medzi svetmi olympizmu a paralympizmu.„Prvýkrát v histórii sa v Paríži využíva spoločná symbolika hier. Rastie aj naša spolupráca s SOŠV. V tomto roku nás čaká spoločný sľub výprav do Paríža, spoločne predstavíme poštovú známku, ktorá určite zaujme nielen filatelistickú verejnosť, a budeme sa podieľať aj na prípravách Olympijského festivalu, na ktorom sa predstavia aj parašportovci. Zhruba dvesto dní pred štartom paralympijských hier spúšťame nielen intenzívnu komunikáciu, ale aj záverečnú fázu príprav účasti našej výpravy," zdôraznil.Podľa Pascala Le Deunffa budú OH a PH v Paríži „veľká oslava športu a olympijských hodnôt - dokonalosti, priateľstva a rešpektu, mieru, otvorenosti, prístupnosti a inkluzívnosti".Aktuálne má do Paríža istú miestenku pre 13 olympionikov a 12 paralymionikov. Na OH sa už prebojovali piati strelci ( Danka Barteková Patrik Jány ), štyria reprezentant vo vodnom slalome ( Zuzana Paňková Eliška Mintálová ) aj atlétky Viktória Forsterová Gabrielou Gajanovou . V cestnej cyklistike sú miestenky zatiaľ iba pre krajinu.„Boli by sme radi, ak by Slovensko vyslalo do Paríža rovnaký počet športovcov a športovkýň, ako naposledy do Tokia. Kvalifikačné procesy sú dnes v plnom prúde, zatiaľ je rozdelená len časť miesteniek. Držím palce každému slovenskému športovcovi, aby sa mu podarilo dostať na olympijské hry. Intenzívne pracujeme s kolegami zo športových zväzov a rezortných športových centier na tom, aby naši športovci mali v Paríži čo najlepšie zabezpečenie a mohli sa sústrediť plne na svoje výkony," dodal Siekel.Na PH 2024 by Slovensko mohlo mať zástupcov deviatich športoch a desiatich disciplínach - paraatletike, boccii, paralukostreľbe, parastreľbe, parastolnom tenise, paraplávaní, tenise na vozíku, paradrezúre a paracyklistike.„Projekt Paríž, ktorý už začína intenzívne vnímať aj slovenská verejnosť, beží už dva roky. Bol spustený bezprostredne po skončení 'covidovej' paralympiády v Tokiu. Ide o intenzívny proces, počas ktorého sa športovci usilujú o nomináciu na najväčší sviatok parašportu. Našou ambíciou je vytvárať im podmienky, aby počet miesteniek bol čo najvyšší. Boli by sme radi, keby sa počet športovcov v našej výprave dostal k hranici tridsiatky, ale je tam ešte veľa premenných, ktoré to ovplyvnia," doplnil Riapoš.