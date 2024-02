Žilinčania v mládežníckej Lige majstrov vyradili Borussiu Dortmund, meno osemfinálového súpera spoznajú už v piatok (foto)

Fyzicky náročný duel

8.2.2024 (SITA.sk) - Mládežníkom MŠK Žilina sa aj v sezóne 2023/2024 podaril rovnaký kúsok ako pred dvoma rokmi, v mládežníckej Lige majstrov sa prebojovali už do osemfinále vyraďovacej časti. Zverenci trénera Ivana Beláka v domácom súboji play-off zdolali nemeckú Borussiu Dortmund pred desaťtisícovou diváckou kulisou 2:1.Žilinčania síce po prvom polčase prehrávali zásahom Parisa Jusuu Brunnera, no po zmene strán vyrovnal Vladimír Vaľko a v závere rozhodol striedajúci Michal Pekelský."Sú to fantastické pocity. Uvedomenie toho, čo sme dokázali, príde neskôr. Zvolili sme veľmi náročný štýl hry, preto to bol fyzicky náročný duel. Zvládli to a kondične sme sa Nemcom vyrovnali, možno aj prevýšili. Víťazný gól minútu pred koncom bolo niečo neopísateľné, tribúny k tomuto zážitku prispeli výraznou mierou. Dortmund je európsky veľkoklub, no presvedčili sme sa, že sa takým môžeme rovnať. Ideme ďalej s pokorou. Sme radi, že robíme dobré meno Žiline a celému slovenskému futbalu," uviedol po súboji kouč Belák podľa oficiálneho webu žilinského klubu.Podľa brankára Jakuba Badžgoňa je neskutočný pocit zdolať jednu z najlepších akadémií Európy i sveta."Po dnešku sa ukázalo, že sa kvalitou môžeme porovnávať s hocikým. Stretnutie muselo baviť všetkých, darilo sa nám hrať našu hru. V druhom polčase sme ešte pridali, tam sa ukázala naša sila. Po poslednom zákroku som si poriadne vydýchol, ďakujeme všetkým," zhodnotil.Mladí Žilinčania sa meno súpera v osemfinále dozvedia v piatok. Hrať sa bude rovnako ako play-off iba na jeden zápas 27. alebo 28. februára. Žreb môže mladíkom spod Dubňa prisúdiť dánsky FC Kodaň , francúzsky RC Lens, španielsky Real Madrid , rakúsky FC Salzburg, holandský Feyenoord Rotterdam , taliansky tím AC Miláno , anglický Manchester City alebo portugalský klub FC Porto . Všetko sú to víťazi svojich skupín v ligovej vetve."Pri žrebe chceme hrať v prvom rade doma. Keď sme to vypredali dnes, snáď by sa to podarilo aj o tri týždne. Títo fantastickí fanúšikovia i hráči by si to zaslúžili. To je moje jediné želanie pred piatkom," uviedol tréner Belák.