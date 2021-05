Segment Horeca krváca aj po otvorení terás, existenčná kríza môže o prácu pripraviť desaťtisíce Slovákov

Niektoré podniky svoj boj vzdali

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Segment horeca (hotely, reštaurácie, kaviarne) podľa prevádzkovateľov krváca aj po otvorení terás, existenčná kríza môže podniky položiť. Otvorené terasy prevádzkovateľom nijako výrazne nepomôžu, prevádzka terás totiž podľa gastro prieskumov predstavuje iba 15 percent bežných tržieb a túto možnosť má iba 40 percent podnikov.Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii spoločnosť Metro Cash & Carry Slovensko Slovenský zväz kuchárov a cukrárov (SZKaC) s tým, že bez pomoci štátu hrozí 100-tisíc ľuďom pracujúcim v tomto segmente strata zamestnania.Podľa spoločnosti Metro Cash & Carry Slovensko je potrebné si uvedomiť, že reštaurácie boli viac ako polroka zatvorené. Od 15. októbra 2020 mohli podnikatelia prevádzkovať iba terasy a od decembra až do približne konca apríla tohto roka ani to.Výdajne a donáška, ktoré znamenali ďalšie výdavky pre podnik, predstavovali a predstavujú pre nich iba nutnosť prežitia. Niektoré podniky už svoj boj vzdali a iné sú na pokraji bankrotu.„Na základe našich skúseností z iných kríz v rôznych krajinách vieme, že najväčšia vlna bankrotov prichádza po otvorení trhu. Hlavne v čase, keď sú podnikatelia v gastro segmente ešte plní nádeje a snažia sa prežiť s tým čo majú,” ozrejmil generálny riaditeľ Metro Cash & Carry Slovensko Karoly Szalai.Aj preto je podľa spoločnosti Metro dôležité, aby ľudia navštevovali aspoň terasy, podporili chod podnikov a udržali ich pri živote. Pre svojich zákazníkov zas Metro pripravilo na nasledujúcich šesť mesiacov balíček, ktorý by im mal uľahčiť naštartovať podnikanie.Konkrétne ide o predĺženie lehoty platieb faktúr, možnosť financovania vonkajšieho nábytku a potrieb na grilovanie, akceptovanie stravných lístkov pomerom 1:1 či spätnú bonusovú platbu vopred za druhý kvartál na dodávku v segmente stravovacích služieb.Tiež špeciálnu zľavu na značky Aro a Metro Chef, paušálnu zľavu pri osobnom odbere až do výšky 10 percent a operatívny lízing gastrozariadení.