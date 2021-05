Štátne rezervy rozdelili zákazky na rekonštrukciu bleskozvodov v rozpore so zákonom, tvrdí ÚVO

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR v rozpore so zákonom rozdelila zákazky na rekonštrukciu bleskozvodov. Tvrdí to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý preukázal, že SŠHR pri zadávaní jedenástich zákaziek z roku 2017 a 2018, ktoré sa týkali rekonštrukcie bleskozvodov, porušila zákon o verejnom obstarávaní.Podľa predsedu úradu Miroslava Hliváka SŠHR dané zákazky rozdelila v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Svojim konaním sa tak vyhla prísnejšiemu postupu, ktorý ukladá zákon. Za porušenia zákona, ktoré mali vplyv na výsledok verejného obstarávania, úrad uložil SŠHR pokutu vo výške vyše 15 572 eur. Ako dodal Miroslav Hlivák, je to znížená pokuta, keďže kontrolovaný so zisteniami úradu súhlasil.Pôvodná výška úradom zamýšľanej pokuty sa odvodila od hodnoty súčtu zmluvných cien predmetov zákaziek, ktorá predstavovala sumu takmer 623-tisíc eur s DPH. „Môžem potvrdiť, že naše zistenia postupujeme orgánom činným v trestnom konaní, ktorým úrad v danej veci poskytuje súčinnosť,“ uzavrel Miroslav Hlivák.