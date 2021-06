Sekcia plánu obnovy reaguje na Matovičove slová, výška financií z fondu nie je fixná

Pokles slovenskej ekonomiky

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ani nie dve hodiny po tom, čo v pondelok Európska komisia oficiálne oznámila schválenie nášho plánu obnovy Igor Matovič na sociálnej sieti uviedol, že trestom za úspech bude 900 mil. eur.O túto sumu by Slovensko malo podľa neho dostať menej. Avšak sekcia plánu obnovy pre agentúru SITA uviedla, že výšku celkovej alokácie dlhodobo uvádzajú ako približnú. Finálne alokácie budú známe až v júni 2022.Matovič v pondelok podvečer na sociálnej sieti informoval, že „Európska komisia slávnostne oznámila, že nám schválila plán obnovy v hodnote 6,3 miliardy eur. Nuž s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou to bude výrazne menej,“ skonštatoval Matovič.Aktuálne prepočty hovoria o výpadku zhruba 900 miliónov. Dôvodom je podľa neho pokles slovenskej ekonomiky, ktorý bol v minulom roku výrazne nižší než v priemernej krajine EÚ. A teda preto, že sa nám darilo lepšie, dostaneme cez plán obnovy menej.Výšku celkovej alokácie podľa sekcie plánu obnovy podrobne určuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Obsahuje presnú metodiku výpočtu maximálneho finančného príspevku, ktorý je k dispozícii pre každý členský štát, a to na základe vzorca.Celková alokácia je navyše rozdelená na dve časti. Sedemdesiat percent finančného príspevku sa vypočítalo na základe počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty HDP na obyvateľa a relatívnej miery nezamestnanosti každého členského štátu.Tridsať percent príspevku by sa malo vypočítať neskôr, a to v roku 2022, na základe hospodárskych výsledkov členských štátov za roky 2020 a 2021. „Výšku celkovej alokácie preto dlhodobo uvádzame ako približnú. Finálne alokácie budú známe až v júni 2022 tak, ako uvádza spomínané nariadenie,“ doplnila sekcia plánu obnovy.Predsedníčka komisie Ursula von der Leyenová v pondelok počas svojej návštevy Bratislavy osobne odovzdala premiérovi Slovenska Eduardovi Hegerovi hodnotenie plánu. Hodnotenie Európskej komisie má charakter odporúčania pre Radu Európskej únie, ktorá bude plány obnovy ešte finálne schvaľovať. Rada bude mať teraz štyri týždne na prijatie návrhu komisie.