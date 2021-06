Sulík má v strane silnú podporu, lídrom liberálov bude aj v najbližších voľbách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík bude určite volebným lídrom liberálov v najbližších parlamentných voľbách. Povedal to v utorkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo. Podľa jeho slov mu na nedávnom straníckom kongrese viacero členov a kolegov povedalo, že má v strane mimoriadne silnú podporu.„To je vybavená vec, že do najbližších volieb, už je jedno kedy budú, najneskôr budú vo februári 2024, tak do týchto volieb povediem stranu ja. Budem číslo jedna na kandidátke SaS," uviedol Sulík s tým, že zároveň bude aj predsedom strany.