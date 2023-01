Sekcia spravodajstva a publicistiky RTVS má nového šéfa, Frindt skončil

Najvýraznejšia osobnosť

2.1.2023 (Webnoviny.sk) - Anna Sámelová bude novou riaditeľkou sekcie spravodajstva a publicistiky Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) . Do funkcie nastupuje 2. januára, riaditeľkou sekcie je od 1. januára. Nahradí dočasne povereného riaditeľa sekcie Miroslava Frindta. V tlačovej správe o tom informovala RTVS.„Návrat do RTVS po viac ako desiatich rokoch nie je jednoduchý. Verím však, že spolu s kolegami, ktorí v rozhlasovom a televíznom spravodajstve pracujú, sa nám podarí urobiť kus dobrej práce nielen v hlavných správach, ale aj v prúdovom vysielaní oboch programových služieb RTVS,” povedala Sámelová.Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj označil Sámelovú za jednu z najvýraznejších osobností našej žurnalistiky, ktorá dobre pozná spravodajské prostredie, a to ako televízne, tak i rozhlasové.„Dôležité pre mňa je, že Anna Sámelová nie je len novinárkou praxe, ale cenné sú aj jej teoretické skúsenosti. Na našu spoluprácu sa veľmi teším a som presvedčený, že bude prínosom nielen pre sekciu spravodajstva, ale celé vysielanie RTVS,“ dodal Machaj.Sámelová je absolventkou filozofie a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK). Pôsobila ako redaktorka a moderátorka, je spoluzakladateľkou Medzinárodného tlačového inštitútu IPI Slovensko , a tiež sa ako spoluautorka podieľala na viacerých etických kódexoch v oblasti žurnalistiky.Bola i členkou poroty Novinárskej ceny v Českej republike. V RTVS zastávala post riaditeľky Centier spravodajstva RTVS, a to v rokoch 2006 až 2012. Od roku 2017 pôsobí na Katedre žurnalistiky FiF UK.