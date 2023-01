Slovensko je podľa Čaputovej výsledkom toho, čo sme ako občania schopní a ochotní urobiť sami pre seba (foto)

Slovenský príbeh patrí do širšieho príbehu

Najväčším bohatstvom sú ľudia

2.1.2023 - Slovenská republika je spoločným dielom, je výsledkom toho, čo sme ako občania schopní a ochotní urobiť sami pre seba. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Slovensko podľa nej nie je abstraktnou entitou, ktorá visí nad hlavami svojho obyvateľstva. Spojenie výročia vzniku štátu s oceňovaním jeho zaslúžilých občanov preto považuje za prirodzené.Čaputová tiež v statuse označila za veľkú česť, že tridsiate výročie vzniku SR oslávili spolu s ňou a občanmi aj predstavitelia susedných štátov. Prítomní bol český prezident Miloš Zeman , poľský prezident Andrzej Duda i rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. Rovnako sa na slávnosti zúčastnili aj vicepremiérka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuk a predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová. Podľa slovenskej hlavy štátu je ich prítomnosť dôkazom, že slovenský príbeh patrí do širšieho príbehu strednej Európy.„Ak historické osobnosti našich dejín snívali o tom, že stredná Európa bude rodinou rovnoprávnych a slobodných národov, tak my tento sen žijeme. Ak nie sme – a často oprávnene – spokojní s tým, ako ho žijeme, nie je to spôsobené žiadnym vonkajším diktátom, ale iba našimi vlastnými zlyhaniami. A tie môžeme aj vlastnými silami napraviť," uviedla prezidentka.Udeľovanie vyznamenaní v bratislavskej Redute podľa prezidentky potvrdilo slová z jej novoročného príhovoru, v ktorom povedala, že najväčším bohatstvom Slovenska sú jeho ľudia.