Sekera bol k Stanleyho poháru najbližšie počas svojej kariéry v NHL, korčule na klinec ešte nevešia

30.9.2020 - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera je sklamaný, že sa mu s klubom Dallas Stars nepodarilo získať v play-off zámorskej NHL Stanleyho pohár. "Hviezdy" vo finále vyraďovacej časti podľahli Tampe Bay Lightning 2:4 na zápasy."Stále je v človeku prehra, ale bohužiaľ taký je šport a život. Vyhrať môže iba jeden a túto sériu vyhrala Tampa. Aj my sme mali pekné momenty, ale nehrali sme tak dobre ako série predtým a prišli do toho aj nejaké zranenia. Bojovali sme, ako sa dalo, ale nestačilo to. Gratulujem chalanom z Tampy a Erikovi prajem, nech si to užije, lebo nikdy nevie, či to ešte niekedy príde. Boli sme len dve víťazstvá od pohára, bolo to blízko a zároveň ďaleko. Stále je ešte pochmúrnejšia nálada, ale život ide ďalej. Teraz ma čakajú lepšie veci - moja rodina, syn a manželka. To sú moje dva Stanley Cupy doma," prezradil skúsený obranca pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Andrej Sekera priznal, že v poslednom súboji sezóny rozhodol o triumfe súpera výkon brankára Lightning."Súper dal gól, dobre bránil a nám sa ťažko presadzovalo. Keď sme mali nejaké šance, tak ich brankár podržal a myslím si, že o tom bol celý zápas. Snažili sme sa, búšili sme, ale oni blokovali a vynikajúco bránili," poznamenal.Bojnický rodák nedohral piaty finálový zápas kvôli zraneniu. "Nebolo to nič, čo by doktori nevedeli vyriešiť nejakými doplnkami či pomôckami. Je to play-off o Stanleyho pohár a neviem, kedy sa to ešte bude opakovať. Tu sa ide aj cez mŕtvoly, či to bolí alebo nebolí. Človek tam chce byť a pomôcť mužstvu víťaziť. Veľa chalanov išlo cez prah bolesti, z moje strany to bolo v pohode," pokračoval Sekera.Vicemajster sveta z Helsínk 2012 odohral v NHL už 14 sezón, teraz bol k Stanleyho poháru najbližšie. Zmluvu s Dallasom mal iba do skončenia aktuálneho ročníka. Má po neúspechu chuť bojovať ďalej?"Ešte to nebalím, určite by som chcel potiahnuť minimálne rok, ale uvidíme, ako sa vyvinie situácia. Trh s voľnými hráčmi sa začne od pondelka, ale kedy sa začne ďalšia sezóna a či sa začne, to nikto nevie povedať. Nik nevie ani to, v akom štýle sa bude hrať. Ale určite by som chcel potiahnuť ešte aspoň rok tu a uvidíme, čo prinesie budúcnosť," prezradil pre HockeySlovakia.sk.Domov na Slovensko by chcel Andrej Sekera priletieť v piatok. "Dúfam, že hranice budú ešte otvorené, aby som nemusel ísť do karantény," dodal.