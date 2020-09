Vlhová netají ambície a má najvyšší cieľ, v blížiacej sa sezóne chce vyhrať Svetový pohár

Príprava išla podľa plánu

Podmienky rovnaké pre všetky

Pretekať sa bude aj v Jasnej

30.9.2020 - Slovenka Petra Vlhová vstúpi do svojej ôsmej sezóny vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní prvýkrát ako obhajkyňa dvoch malých krištáľových glóbusov - za celkové triumfy v slalome a paralelných disciplínach.Dvadsaťpäťročná Liptáčka v uplynulom súťažnom ročníku ovládla celkovo päť pretekov Svetového pohára, čo sa odrazilo aj na treťom mieste v celkovom hodnotení bojov o najprestížnejší veľký glóbus.Je teda pochopiteľné, že aj v nadchádzajúcej sezóne 2020/2021 bude mať iba najvyššie ambície."Nebojím sa otvorene hovoriť o tom, že chcem získať veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. Už v minulej sezóne som bola k nemu pomerne blízko. Motivujú ma aj dva malé glóbusy, ktoré mám doma za slalom a paralelný slalom. Potešilo by ma, keby k nim pribudol aj veľký brat," povedala Petra Vlhová v rozhovore pre denník Šport.Vlhová v uplynulej sezóne prvýkrát vážnejšie prehovorila aj do celkového poradia v kĺzavých disciplínach zjazde a super G.Kedysi špecialistka na slalom vybojovala v zjazde aj super G štvrté aj šieste miesto v pretekoch SP a jej ambície jednoznačne smerujú až k stupňom víťazov."V pláne máme odjazdiť všetky súťaže. Našťastie ma pri tréningoch opatrenia v súvislosti s koronakrízou príliš neobmedzovali, takže v príprave všetko išlo podľa vopred stanoveného plánu," skonštatovala Vlhová, ktorá aktuálne nadviazala spoluprácu so stávkovou spoločnosťou Niké.Predolympijská sezóna 2020/2021 sa rozbehne už o necelé tri týždne na tradičnom mieste v rakúskom Söldene (17. 10.) úvodným obrovským slalomom.Najlepší svetoví lyžiari aj lyžiarky sa budú musieť prispôsobiť zmeneným podmienkam a najmä rôznym obmedzeniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorá aktuálne v druhej vlne zavítala aj do strednej a západnej Európy."Teším sa, ale bude to iné ako počas minulých zím. Pri trati nebudú diváci, všetkých nás budú testovať, pri mne sa budú môcť zdržiavať iba členovia môjho tímu. Sama neviem, čo od toho čakať, ale podmienky budú pre všetky rovnaké. Tá, ktorá sa s tým najlepšie vyrovná, bude najúspešnejšia," doplnila Vlhová pre Šport.Po obrovských slalomoch mužov aj žien v Söldene v novembri pribudne do kalendára nová zastávka - 13. a 14. 11. sa v rakúskom rezorte Lech/Zürs uskutočnia paralelné súťaže. Prestížny seriál vôbec nezavíta do Severnej Ameriky.Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) informovala, že v súvislosti s pandémiou koronavírusu a možnými problémami s cestovaním sa v USA a Kanade jazdiť nebude.Ženské súťaže musí oželieť americký Killington (tradične tam mali byť slalom a obrovský slalom) a kanadské stredisko Lake Louise s rýchlostnými disciplínami.Naopak, súčasťou kalendára SP v alpskom lyžovaní bude po piatich rokoch aj nízkotatranské stredisko Jasná, kde sa 6. a 7. marca 2021 uskutočnia slalom a obrovský slalom žien. Celkovo je v pláne odjazdiť 35 pretekov.Koronakríza však môže veľa zmeniť tak, ako sa to udialo v závere minulej sezóny. Všetky termíny ešte musí schváliť Rada Medzinárodnej lyžiarskej federácie, ktorá sa uskutoční 3. októbra.