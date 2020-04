Sekera, Hossa a Chára sú v najlepších zostavách tímov NHL uplynulej dekády, Gáborík mal smolu

Hossa v smrtiacom útočnom triu

Nechýbajú dlhodobo najväčšie hviezdy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2020 - Traja slovenskí hokejisti sa zmestili do najlepších zostáv svojich tímov v NHL v uplynulej dekáde, teda počnúc sezónou 2010/2011. Útočník Marián Hossa sa dostal do najlepšej päťky desaťročia v tíme Chicago Blackhawks, obranca Andrej Sekera získal rovnakú pozornosť v tíme Buffalo Sabres a najstarší kapitán v NHL Zdeno Chára v organizácii Boston Bruins.Smolu mal Marián Gáborík, ktorý svoje excelentné obdobie v Minnesote ukončil práve na konci prvej dekády 21. storočia, čiže ešte pred sledovaným obdobím.Pätorku najlepších hráčov každého z 31 účastníkov profiligy zostavil Travis Yost z televízie TSN. Pri zostavení jednotlivých All-star výberov chýbajú brankári, do úvahy sa brali iba korčuliari. Pri rozhodovaní bola dôležitá tzv. udržateľná produktivita, čiže hokejisti s vysokou produktivitou počas dlhšieho časového obdobia v rovnakom mužstve. "Ak mal hráč výnimočné obdobie v jednom tíme a ďalšie už nepridal, do výberu sa nedostal. Takým príkladom je Mike Ribeiro, ktorý vo svojej jedinej sezóne vo Washingtone mal priemer viac ako jeden bod na zápas," vysvetľuje TSN.Marián Hossa bol spolu s Jonathanom Toewsom a Patrickom Kanom ťahúňom tímu Chicaga, ktorý v rokoch 2010, 2013 a 2015 vybojoval Stanleyho pohár. Toto smrtiace útočné trio dopĺňajú vo výbere obrancovia Duncan Keith a Nicklas Hjalmarsson.V Bostone zasa vo výbere nemôžu popri Chárovi chýbať dlhodobo najlepší dvaja útočníci a tiež víťazi Stanleyho pohára 2011 Patrice Bergeron a Brad Marchand. K nim zostavovateľ pridal Čecha Davida Krejčího. Aj na tomto príklade Travis Yost ukázal, že dal prednosť dlhodobo stabilnému skvelému hráčovi pred súčasným lídrom poradia strelcov Davidom Pastrňákom, ktorý zatiaľ odohral v drese Bruins "iba" štyri úspešné sezóny. V obrane sa po boku Cháru objavil Torey Krug.Napokon Andrej Sekera si vybojoval miesto v najlepšej päťke Buffala, kde odohral v sledovanom období tri skvelé sezóny. Spolu so Sekerom sa vo výbere ocitol nemecký obranca Christian Ehrhoff a tiež útočné trio Jack Eichel, Jason Pominville a Sam Reinhart.Je zaujímavé, že z množstva kvalitných českých hráčov sa do najlepších zostáv okrem spomenutého Krejčího z Bostonu zmestili už len traja - Ondřej Palát v Tampe Bay, Jakub Voráček vo Philadelphii a Zbyněk Michálek v Arizone.Vo výberoch jednotlivých tímov nechýbajú ich dlhodobo najväčšie hviezdy. To platí o hráčoch Pittsburghu Sidneym Crosby a Jevgenijovi Malkinovi, Alexandrovi Ovečkinovi z Washingtonu, Claudovi Girouxovi z Philadelphie či najmladšom kapitánovi v profilige Connorovi McDavidovi z Edmontonu. Z niekdajších lídrov, ktorí už ukončili svoje zámorské kariéry, sa tam vyskytujú bratia Daniel a Henrik Sedinovci z Vancouveru, Shane Doan z Arizony či Pavel Daciuk z Detroitu.