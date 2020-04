Škriniar skoro odpadol, koronavírus možno prekonalo celé mužstvo Interu Miláno

Všetci hráči boli chorí

Nakazený mohol byť aj Škriniar

Testovaní neboli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2020 (Webnoviny.sk) - Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa domnieva, že šíriacim sa koronavírusom sa mohli infikovať takmer všetci hráči talianskeho klubu Inter Miláno. Dvadsaťšesťročný rodák z Antverp si dokonca myslí, že koronavírus mohlo mať v mužstve "nerazzurri" až 23 z 25 hráčov.Bronzový medailista z MS 2018 v Rusku nadobudol takéto podozrenia na základe zdravotného stavu v kádri Interu na konci uplynulého kalendárneho roka. "V decembri sme mali týždeň voľna a keď sa sme sa vrátili do práce, tak 23 z 25 hráčov bolo chorých," vyhlásil Lukaku podľa webu football-italia.net.Mnohí futbalisti milánskeho tímu boli podľa neho veľmi zoslabnutí. "Nerobím si žarty. Hrali sme proti Cagliari a jeden z našich obrancov musel po dvadsiatich minútach opustiť ihrisko. Nemal silu pokračovať v zápase a skoro odpadol. Každý z nás vtedy kašľal a mal horúčku. Už počas rozcvičky som cítil väčší nárast teploty ako obyčajne. Horúčku som pritom nemal roky," dodal Lukaku.Spomenutým obrancom Milánčanov bol slovenský zadák Milan Škriniar. Dvadsaťpäťročný rodák zo Žiaru nad Hronom sa koncom januára v dueli s Cagliari (1:1) necítil dobre a už v 17. minúte prenechal miesto na trávniku ostrieľanému uruguajskému spoluhráčovi Diegovi Godínovi.Oficiálne twitterové konto Interu vtedy informovalo, Škriniarovi pod vplyvom nedávno prekonanej chrípky prišlo nevoľno.Mnohé médiá publikovali fotografiu Škriniara, ako po vystriedaní s privretými očami vyčerpaný sedí na lavičke náhradníkov.Po tomto stretnutí mal Lukaku ísť na dôležitú večeru so sponzorom, ale pre silnú nevoľnosť musel program zrušiť.Belgičan špekuluje, že spoločne s mnohými spoluhráčmi mohli byť infikovaní koronavírusom. "Testy sa v tom čase nevykonávali, takže nikdy nebudeme vedieť, či to bol skutočne koronavírus," poznamenal niekdajší hráč Manchesteru či FC Chelsea.Koronavírus doposiaľ oficiálne nediagnostikovali žiadnemu hráčovi Interu Miláno. Pri Lukakových slovách však stojí za zamyslenie, že v milánskom tíme malo zdravotné problémy toľko hráčov súčasne.