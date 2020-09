Sekerov Dallas stále nepozná súpera v boji o Stanleyho pohár, Černákova Tampa prehrala piaty zápas (video)

Hráči Tampy mohli konečne rozhodnúť

Na ľade im chýbal Point

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Dallasu zatiaľ nepoznajú svojho súpera vo finále bojov o Stanleyho pohár. Vo finále Východnej konferencie sa v zápase číslo 5 zrodilo víťazstvo New York Islanders nad Tampa Bay Lightning 2:1 po druhom predĺžení.O predĺžení série rozhodol Jordan Eberle, ktorý skóroval v 93. min dlhočizného zápasu. Znamená to, že Erik Černák zatiaľ nedoplní vo finále svojho krajana Andreja Sekeru , ktorý tam postúpil s Dallasom. Tampa Bay vedie v sérii 3:2, zápas číslo 6 odohrajú vo štvrtok 17. septembra.Na rozhodujúcom momente zápasu mal veľký podiel kapitán Islanders Anders Lee, ktorý v obrannom pásme zablokoval nevydarenú strelu obrancu Tampy Bay Kevina Shattenkirka a v nájazde dvoch proti jednému ideálne vysunul Eberleho, ktorý strelou bez prípravy nedal šancu Andrejovi Vasilevskému.Hráči Tampy Bay mali na konci tretej tretiny a začiatku predĺženia ideálnu možnosť rozhodnúť zápas aj celú sériu, ale počas štvorminútového vylúčenia Anthony Beauvilliera za nebezpečnú hru vysokou hokejkou iba dvakrát vystrelili na bránku súpera.Prvou hviezdou zápasu sa stal ruský brankár NY Islanders Semion Varlamov, ktorý si pripísal 36 zákrokov. Obranca Erik Černák odohral 26:40 min, k piatim bodyčekom pridal aj šesť zablokovaných striel súpera, čo bolo spolu s bekom Islanders Johnnym Boychukom najviac spomedzi všetkých aktérov na ľade.Tampe chýbal v utorkovom zápase pre zranenie 25-bodový útočník Brayden Point, v najúdernejšom útoku Lightning ho nahradil Anthony Cirelli."Je náročné povedať, či by to bolo s Pointom iné. Je to ťažká otázka," reagoval tréner Tampy Bay Jon Cooper po tesnej prehre. "Snažil som sa zapadnúť do útoku a predvádzať svoju hru. Point je veľmi dôležitý pre tento tím. Utvorili sme pár dobrých šancí, ale chýbalo presnejšie zakončenie. Dúfam, že v šiestom zápase to vylepšíme," uviedol Cirelli na webe NHL.