Sekulič pred zápasom s Walesom: Môže sa to teraz zlomiť

Na archívnej snímke radosť slovenských hráčov zľava Boris Sekulič, Erik Pačinda, Stanislav Lobotka a Ján Greguš.

Bratislava 8. októbra (TASR) - Obranca Boris Sekulič má v drese slovenskej futbalovej reprezentácie na konte dva zápasy. Hral v prípravných dueloch proti Thajsku a Maroku, do konečnej nominácie na kvalifikačný zápas sa dostal po prvý raz. Pôvodne bol nominovaný ako náhradník, po zranení Kristiána Koštrnu sa však hlásil na pondelňajšom tréningu.O všetkom sa Sekulič dozvedel po nedeľňajšom zápase jeho Górnika Zabrze na trávniku Cracovie Krakov.uviedol Sekulič. Krajný obranca sledoval informácie o zranenom Koštrnovi, telefonát ho teda veľmi neprekvapil:Rodák z Belehradu vlastní slovenský pas od roku 2017, reprezentačný dres si zatiaľ obliekol iba v príprave.povedal Sekulič.Dvadsaťsedemročný obranca sledoval počínanie svojich spoluhráčov v kvalifikácii EURO 2020, o situácii v E-skupine má prehľad.povedal Sekulič pred zápasom proti Walesu.Tréner Pavel Hapal má po zranení Koštrnu niekoľko variant na krajoch obrany. Sekulič je v prípade potreby pripravený:Sekulič pôsobí v tejto sezóne v poľskej lige, prestúpil do nej z bulharského klubu CSKA Sofia. Predtým hral od roku 2011 v Košiciach a v rokoch 2015 až 2018 v Slovane Bratislava. Pôsobenie v Górniku si zatiaľ pochvaľuje:Práve v súvislosti so Slovanom bude mať pre Sekuliča špeciálny nádych nedeľňajší prípravný zápas proti Paraguaju na Tehelnom poli: