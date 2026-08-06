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 24hod.sk    Šport

06. augusta 2026

Selič strelil Švajčiarom štyri góly a mladí Slováci postúpili do semifinále Hlinka Gretzky Cupu


Tagy: Hlinka Gretzky Cup postup do semifinále Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov víťazstvo

Mladí Slováci zdolali Švajčiarov 6:2 a postúpili do semifinále na Hlinka Gretzky Cupe. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov postúpili do semifinále Hlinka Gretzky Cupu v kanadskom ...



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2026 hgc aug 5 svk sui 676x380 6.8.2026 (SITA.sk) - Mladí Slováci zdolali Švajčiarov 6:2 a postúpili do semifinále na Hlinka Gretzky Cupe.


Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov postúpili do semifinále Hlinka Gretzky Cupu v kanadskom Edmontone.

Po najlepšom výkone na turnaji Slováci zdolali Švajčiarov 6:2 (1:1, 2:1, 3:0) a v A-skupine obsadili druhú priečku za suverénnymi Kanaďanmi. O medaily si slovenskí reprezentanti na tomto prestížnom podujatí zahrajú len druhýkrát v histórii.

Američania so skóre 18:6


Práve víťazstvo Kanady nad Švédskom (7:4) v záverečnom zápase A-skupiny potvrdilo postup Slovenska do štvorky najlepších. Súperom Slovákov v semifinále bude výber USA.

Američania ovládli A-skupinu bez straty bodu a so skóre 18:6, v záverečnom zápase pokorili Nemcov 8:1. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada a Fínsko. V rozhodujúcom súboji o postup Fíni zdolali Čechov 5:4.


Selič 4+2


Slovenským hrdinom súboja so Švajčiarmi bol Tomáš Selič. Sedemnásťročný útočník Komety Brno strelil štyri góly a pridal aj dve asistencie. Znamená to, že bol pri všetkých šiestich góloch slovenského tímu. Svoju kanonádu začal v 14. min, keď v oslabení a bez asistencie vyrovnal na 1:1.

V polovici zápasu poslal Slovákov prvýkrát do vedenia a na konci druhej tretiny prihral Matúšovi Válkovi na rozdielový gól na 3:2. V tretej tretine Miroslav Válek strelil dôležitý gól na 4:2 aj vďaka asistencii Seliča.

Úspešnosť brankára 93,5%


Strieborný medailista z tohtoročných MS Selič v závere zápasu ešte dvoma gólmi do prázdnej bránky zvýraznil slovenské víťazstvo na konečných 6:2. Slováci prestrieľali Švajčiarov v pokusoch na bránku 40:31 a brankár Jakub Husár pochytal 29 z 31 striel, ktoré na neho smerovali. Dosiahol úspešnosť 93,5%.

Hlinka Gretzky Cup 2026:
Slovensko - Švajčiarsko 6:2 (1:1, 2:1, 3:0), Kanada - Švédsko 7:4 (5:0, 0:2, 2:2), USA - Nemecko 8:1 (2:1, 4:0, 2:0), Fínsko - Česko 5:4 (2:1, 3:1, 0:2)


Zdroj: SITA.sk - Selič strelil Švajčiarom štyri góly a mladí Slováci postúpili do semifinále Hlinka Gretzky Cupu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hlinka Gretzky Cup postup do semifinále Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov víťazstvo
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