Šeliga a ďalší chcú novelou ústavy zabrániť, aby mal Fico možnosť zrušiť ŠTS a špeciálnu prokuratúru

16.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí), nezaradený poslanec Miroslav Kollár (Spolu – občianska demokracia) a poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Michal Šipoš Milan Vetrák podali návrh na vydanie ústavného zákona, ktorého cieľom je ukotvenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Úradu špeciálnej prokuratúry v ústave.Predkladatelia chcú novelou ústavy ochrániť ŠTS a Úrad špeciálnej prokuratúry pred prípadným zrušením po ďalších parlamentných voľbách. V prípade schválenia by zmeny nadobudli účinnosť 1. mája 2023.Špecializovaný trestný súd by sa stal súčasťou sústavy súdov a Úrad špeciálnej prokuratúry osobitnou súčasťou existujúcou v rámci prokuratúry.„Úrad špeciálnej prokuratúry však nad rámec priznania ústavnoprávnej ochrany získa aj atribút osobitného postavenia a nezávislosti v rámci prokuratúry, a to práve z dôvodu dozoru a trestného stíhania tej najzávažnejšej trestnej činnosti. Táto nezávislosť je prejavom ochrany Úradu špeciálnej prokuratúry pred akýmikoľvek zásahmi do vyšetrovaní z prostredia mimo úradu,“ uviedli prekladatelia v návrhu.Juraj Šeliga v piatok na sociálnej sieti uviedol, že v súčasnosti prebiehajú rokovania s poslancami naprieč spektrom o podpore novely.„Verím, že každá politická strana a každý poslanec, ktorý to myslí s bojom proti korupcii vážne, túto novelu podporí,“ uviedol Šeliga s tým, že nesmú Robertovi Ficovi (Smer-SD) dovoliť, aby mal možnosť zrušiť ŠTS a Úrad špeciálnej prokuratúry.Vysvetlil, že touto novelou nie sú chránené konkrétne osoby, ako napríklad špeciálny prokurátor, ale inštitúcie, čo je podľa Šeligu dôležité. Odôvodnil to tým, že aj po 30 rokoch od vzniku SR sa nájdu politici, ktorí by chceli kriviť spravodlivosť a právo a chcú, aby sudcovia rozhodovali podľa ich vôle.