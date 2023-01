Smer a Hlas si podľa Vetráka spomenuli na referendum „zrazu“ a po 16 rokoch, neplánuje sa ho ani zúčastniť

Na referendum si spomenuli po 16 rokoch

Zefektívnenie referenda nikdy nepodporili

16.1.2023 - Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda Ústavnoprávneho parlamentného výboru Milan Vetrák OĽaNO ) napriek tomu, že považuje referendum za dôležitý nástroj moci ľudu a „druhú nohu" parlamentnej demokracie, sa na blížiacom sa januárovom referende nezúčastní. Zároveň ho nazval zbytočným. Ako ďalej uviedol na sociálnej sieti, jedným z dôvodov je suma 11 miliónov eur, ktorú zaň bude musieť zaplatiť štát.„Peniaze mohli byť investované do zdravotníctva, školstva či na inú pomoc ľuďom. Pritom sa v najbližšom čase v NR SR dohodne riešenie, ktoré v budúcnosti umožní predčasné voľby, aj pre súčasnú vládu," napísal Vetrák.Ďalej uviedol, že predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico a predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini si na referendum zrazu spomenuli po 16 rokoch a práve vtedy, keď chcú podľa Vetráka zneužiť ľudí na zvrhnutie vlády, opätovné získanie moci a zabezpečenia beztrestnosti pre seba a ich nominantov.„Nikdy nepriznali výsledku referenda právnu silu ústavného zákona. Nikdy neznížili kvórum pre účasť v referende, na čo podľa všetkého teraz aj doplatia. Nikdy, keď vládli, neumožnili, aby ľudia mohli v referende hlasovať o predčasných voľbách, robia to, až keď sú v opozícii," uviedol predseda Ústavnoprávneho výboru. Vetrák taktiež tvrdí, že predstavitelia Smeru-SD a teraz aj Hlasu-SD nikdy neprijali reguláciu volebnej kampane, kde by férovo mohlo zaznieť pre a proti akémukoľvek referendu. Taktiež podľa poslanca ani jeden zákon, ktorý niekedy predložili v parlamente, sa netýkal priznania väčších práv ľuďom v referende a zefektívnenia referenda.„Ani raz, keď hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti predkladalo počas ôsmich rokov v opozícii do NR SR opakovane zákon na zefektívnenie referenda, taký zákon nepodporili, ale zmietli zo stola," tvrdí Vetrák.Poslanec ďalej uviedol, že v súčasnosti majú predstavitelia spomínaných strán „plné ústa" referenda a posilnenia práv ľudí v ňom. „Myslia si, že ľudia majú krátku pamäť," uzavrel Vetrák.