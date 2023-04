Šeliga a Žitňanská odchádzajú zo strany Za ľudí

Naivná predstava

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nechce sa spájať s OĽaNO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.4.2023 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga a poslankyňa Jana Žitňanská v pondelok oznámili ukončenie svojho členstva v strane Za ľudí. Urobili tak prostredníctvom svojich sociálnych sietí.Šeliga bol jedným zo spoluzakladateľov strany a ako uviedol, záležalo mu na tom, aby Slovensko bolo lepšou krajinou. Strana sa podľa neho časom dostala na križovatku, a rozhodla sa ísť cestou, na ktorej sa už on nemôže podieľať.Dodal, že jeho predstava o udržaní strany Za ľudí ako strany, ktorú spoluzakladali s Andrejom Kiskom bola naivná. Svoje rozhodnutie, či bude pokračovať v politike, oznámi poslanec po Veľkej noci.Jana Žitňanská na sociálnej sieti napísala, že koncom minulého týždňa ukončila svoje členstvo v strane Za ľudí, „nakoľko, okrem iného, svoju politickú budúcnosť nevidím v zbližovaní sa s OĽaNO a nechce stáť v ceste kolegom, ktorí to tak cítia". Bližšie túto situáciu nekomentovala.O politickej budúcnosti bude zatiaľ hovoriť len s najbližšími.„V každom prípade isté je, že tento týždeň budem s ministerstvom zdravotníctva riešiť paliatívnu starostlivosť a tiež sedieť nad prípravou novely, ktorá pomôže tým najzraniteľnejším - deťom so zdravotným znevýhodnením. Lebo kvôli tomu som v politike," uzavrela Žitňanská.