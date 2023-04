Hlas-SD spúšťa petíciu za zmenu s názvom Dostaňme Slovensko na správnu cestu, pozostáva z troch bodov

aktualizované 3. apríla 2023, 15:58



Podklad pre budúcu koalíciu

Petíciu možno podporiť aj online





Petíciu označuje Pellegrini za nástroj tlaku ľudí na akúkoľvek budúcu vládu, aby riešila i túto problematiku, nielen svoj vlastný politický program. Podpisy plánujú zbierať aj počas volebnej kampane. Ráta s tým, že ju nechajú otvorenú až do predčasných volieb, aby sa mohla dostať na rokovací stôl pri jednaniach o budúcej vládnej koalícii. Podotkol, že nejde o referendum, ani o petíciu do Národnej rady (NR) SR.











3.4.2023 (SITA.sk) -Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) spúšťa národnú petíciu za zmenu, ktorá nesie názov Dostaňme Slovensko na správnu cestu. Má tri body.Na tlačovej besede to povedal predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Podpísať ju môže ktokoľvek, bez ohľadu na to, koho bude voliť.Pellegrini je toho názoru, že petícia by mohla poslúžiť ako podklad pre akúkoľvek budúcu vládnu koalíciu. Vláda, ktorá vzíde z volieb by, podľa bodov petície, mala zastaviť drastické zdražovanie cien energií tým, že kontrolu nad strategickými energetickými spoločnosťami vráti štátu a nastaví silnú ruku štátu aj pri trhu s potravinami.Mala by tiež chrániť dôchodcov, rodiny i slabých pred zdražovaním tak, že im zaručí skutočný trinásty dôchodok i mimoriadnu pomoc. Tretí bod sa týka zníženia platov politikov v prípade, ak sa do roka od nástupu vlády nepodarí zastaviť prepad životnej úrovne na Slovensku.Predseda Hlasu dodal, že k dispozícii je i webstránkaPetíciu možno podporiť online a Pellegrini avizoval, že po veľkonočných sviatkoch sa reprezentanti strany vydajú aj do ulíc s podpisovými hárkami, aby ľuďom umožnili podporiť ju aj fyzicky.Zároveň doplnil, že keď ľudia danú petíciu podporia, bude i súčasťou programu strany a ich podmienkou pre vstup strany Hlas-SD do akejkoľvek vládnej koalície.