Šeliga chce čo najskoršie vymenovanie nového riaditeľa SIS, na výbore požiada o prijatie uznesenia

Potrebný je morálny kredit

V zahraničí to robia inak

15.3.2021 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) bude na pondelkovom Osobitnom kontrolnom výbore NR SR pre kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) žiadať, aby prijali uznesenie, ktoré bude od premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) požadovať čo najskoršie vymenovanie nového riaditeľa SIS.Uviedol to pred pondelkovým rokovaním výboru s tým, že je dôležité, aby SIS fungovala.„Dnes to už nie je o doktorovi Vladimírovi P., ale o tom, akým spôsobom je zaistená bezpečnosť Slovenska v rámci SIS a spolupráce s inými zahraničnými službami,“ skonštatoval Šeliga. Obvinenie Vladimíra P. považuje za druhú najväčšiu krízu SIS, odkedy bola služba podozrivá z účasti na zavlečení Michala Kováča mladšieho do Rakúska.Novým riaditeľom SIS musí byť podľa Šeligu osoba s „obrovským“ morálnym kreditom, pretože služba si musí obnoviť dôveru tak smerom dovnútra, ako aj do zahraničia.„Vnímam pozorne aj tú kritiku, akým spôsobom bol realizovaný zásah voči doktorovi Vladimírovi P. To nie je o tom, že neplatí ,padni komu padni´. V zahraničí, keď boli podozrenia, že riaditeľ urobil niečo zlé, tak sa to riešilo tak, aby na jednej strane bola zachovaná vláda práva a všetci si boli rovní a na strane druhej, aby neboli ohrozené bezpečnostné záujmy štátu,“ dodal podpredseda parlamentu. Vladimíra Pčolinského zadržala Národná kriminálna agentúra 11. marca. Prezidentka Zuzana Čaputová ho následne dočasne postavila mimo službu. Končiaci riaditeľ SIS je obvinený zo zločinu prijímania úplatku. Špecializovaný trestný súd v nedeľu 14. marca rozhodol o jeho väzobnom stíhaní, rozhodnutie súdu však nie je právoplatné a bude o ňom rozhodovať Najvyšší súd SR.