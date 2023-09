Šeliga: Existujú podozrenia, že generálny prokurátor Žilinka koordinoval činnosť tímu Oblúk

V prospech tímu Oblúk

Diskreditácia vyšetrovateľov

17.9.2023 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa podľa poslanca Juraja Šeligu stretával s tímom policajnej inšpekcie Oblúk. Ako v tejto súvislosti Šeliga zdôraznil, tím Oblúk zrejme vznikol na to, aby diskreditoval vyšetrovania korupčných káuz vlád Smeru-SD a údajne ho koordinoval Žilinka vo svojej kancelárii.„Ja sa pýtam, prečo Žilinka, prvýkrát v histórii SR, použil paragraf 363 na zastavenie vyšetrovania diskreditačnej činnosti tímu Oblúk, bez toho, aby bol ktokoľvek obvinený? Ja sa obávam, že preto, že zistili, že toto vyšetrovanie sa blíži až k nim a odhalí, že tím Oblúk svoju diskreditačnú činnosť koordinuje priamo v Žilinkovej kancelárii,” vyhlásil Šeliga.Poslanec pripomenul, že práve použitie paragrafu 363 v prospech tímu Oblúk vyhodnotil Ústavný súd SR ako protizákonné a poukázal na fakt, že len rok a pol pred nezákonným použitím paragrafu v podobnej situácii generálna prokuratúra oficiálne odmietla žiadosť o 363 výslovne z dôvodu, že bez vznesenia obvinenia to nie je možné.„Máme na stole dve rozhodnutia podľa paragrafu 363. Jedno hovorí, že bez vznesenia obvinenia nie je možné rozhodnúť a druhé, podpísané, tým istým človekom zrazu neskôr hovorí, že to možné je. Ako je to možné? Čo chceli na generálnej prokuratúre zakryť?," spýtal sa Šeliga.Doplnil, že podozrenia, že u Žilinku sa spolu s tímom Oblúk koordinovali, plánovali, čo budú robiť a pripravovali si spôsob, akým budú diskreditovať vyšetrovateľov, ktorí odkrývali závažné kauzy sú znepokojujúce.„Som zvedavý, či tí, ktorí tu vykrikovali o 'Čurillovskej mafii' - Boris Kollár alebo Robert Fico - budú teraz kričať o 'Žilinkovej mafii',” dodal poslanec.