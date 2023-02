Šeliga nevidí dôvod na menovanie úradníckej vlády prezidentkou, podľa neho je chaos v parlamente a nie na vláde SR

19.2.2023 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga nevidí dôvod na to, aby prezidentka Zuzana Čaputová menovala úradnícku vládu. Uviedol to dnes v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovensko O 5 minút 12.Podľa neho je dnes chaos v parlamente a nie na vláde SR, a preto by Zuzana Čaputová úradnícku vládu vymenovať nemala. „Ak sa to pani prezidentka rozhodne urobiť, je samozrejmé, že to budem rešpektovať,“ dodal s tým, že prezidentka na to ústavnú kompetenciu má a kedykoľvek to môže urobiť.Prezidentka Zuzana Čaputová sa podľa poslanca NR SR a podpredsedu strany Hlas - sociálna demokracia Erika Tomáša tento týždeň jasne vyjadrila, že si žiada, aby boli predčasné voľby v júni. Ako dodal, hlava štátu má v rukách nástroj, ako donútiť politikov v parlamente vyvolať predčasné voľby skôr ako v septembri, a to pohrozením, že vymenuje úradnícku vládu.„Ak ten nástroj pani prezidentka má, teda pohrozenie úradníckou vládou, tak by ho mala využiť,“ skonštatoval podpredseda Hlasu-SD. Podľa Erika Tomáša teda stačí len jedna veta z úst prezidentky, že si želá skorší termín predčasných volieb ako v septembri, inak vymenuje úradnícku vládu, a v parlamente sa nájde potrebných 90 hlasov na júnový termín volieb.