Súd by mal v apríli opätovne začať prejednávať prípad vraždy mladej ženy a desaťročného chlapca

Vražda mladej ženy a 10-ročného chlapca sa stala 29. decembra 2004 v Moste pri Bratislave. Obeťou mal byť podľa výsledkov vyšetrovania bývalý policajt Juraj G., otec chlapca a vtedajší partner zabitej ženy. Páchatelia však v aute omylom zastrelili dieťa a ženu. Vo veci sú obžalovaní príslušník východoslovenského podsvetia Branislav A. a tiež Nikola P., Jozef B. a Karol M., ktorý je dlhodobo na úteku v zahraničí.





19.2.2023 (SITA.sk) - Okresný súd Bratislava I by mal v apríli začať opätovne prejednávať prípad dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave z roku 2004. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.V tejto kauze sa už viackrát vymenil zákonný sudca. Naposledy sa vo veci malo pojednávať v júni 2019. Dvom poškodeným sa však nepodarilo doručiť predvolanie, pojednávanie bolo preto odročené. Neskôr súd rozhodol o postúpení prípadu na Špecializovaný trestný súd , s čím však obžalovaní nesúhlasili. Krajský súd v Bratislave tak vec vrátil na OS BA I.Naposledy sa vo veci dvojnásobnej vraždy pojednávalo v roku 2016, následne odišiel pôvodný predseda senátu do dôchodku. Spisový materiál si tak musel naštudovať nový predseda senátu.V prípade, že v rámci trestného konania nastane zmena v senáte, musia obžalovaní so zmenou súhlasiť. Inak sa vykonané dokazovanie bude musieť pred súdom zopakovať. Podľa medializovaných informácii obžalovaní takýto súhlas nedali, dokazovanie preto bude musieť súd vykonať odznovu.