Šeliga obvinil Žilinku, že namiesto vysvetľovania podozrení utiekol na dovolenku (video)

25.9.2023 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka namiesto toho, aby prišiel do Národnej rady vysvetľovať podozrenia a odpovedať na otázky, odišiel na dovolenku.Uviedol to poslanec Juraj Šeliga Demokrati ) na pondelkovej tlačovej besede s tým, že vzhľadom na to, že Žilinka neodpovedal na novinárske otázky v súvislosti s paragrafom 363, zvolal parlamentný ústavnoprávny výbor, ktorý sa stretne v pondelok o 10:00. V pondelok sa však dozvedel, že Žilinka išiel na dovolenku a zastúpiť ho má prostredníctvom online pripojenia námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera , ktorý udeľoval paragrafy 363.„Kam sme sa to dostali? Generálny prokurátor sa vysmieva prezidentke tejto krajiny a odmieta jej dať súčinnosť. Smer sa ho naplno zastáva a dáva obžalobu na prezidentku. Potom Národná rada, ktorá je najvyšším zákonodárnym orgánom a má aj všeobecnú kontrolnú právomoc, zvolá ústavnoprávny výbor a generálny prokurátor radšej rýchlo utečie na dovolenku,“ uviedol Šeliga.„Pred týždňom sa Žilinka vyjadroval na adresu prezidentky a tiež na moju adresu a odmietol odpovedať na novinárske otázky. Odmietol odpovedať na vážne podozrenia, či sa stretával s Dianou Santusovou a ďalšími v budove generálnej prokuratúry," vysvetlil Šeliga a dodal, že Žilinka odmietal odpovedať aj na to, na základe čoho generálna prokuratúra rozhodla udeliť paragraf 363 pre podozrenia, že sa manipulovali vyšetrovania, a že sa snažili diskreditovať takzvaných elitných vyšetrovateľov Čurillu Ďurku a spol.„V jednom prípade prokuratúra rozhodovala tak, že 363 neudelila. Povedala, že ak nie je vznesené obvinenie, tak nemôže udeliť 363. V druhom prípade, v prípade Santusovej, kde mala byť aj ona jedna z osôb, o ktoré sa zaujímala polícia, a v prípade ďalších, aj keď tam nebolo vznesené obvinenie, tak 363 udelila," pripomenul Šeliga s tým, že nie je možné, aby v jednom prípade rozhodol prokurátor tak, že odmietne, a potom bez toho, aby sa zmenili okolnosti, vyhovie.„Ak je pravda, že sa stretávali, a ak je pravda, že sú prepojenia generálneho prokurátora na niektorých vyšetrovateľov, prípadne iné osoby podozrivé z trestnej činnosti, tak v takomto prípade tieto 363 boli nezákonné," vyhlásil Šeliga a dodal, že je potrebná reforma prokuratúry a zrušenie paragrafu 363.„O tomto sa bude rozhodovať vo voľbách. Či na prokuratúre bude stále vládnuť neobmedzene cez 363 Žilinka, alebo sa niečo zmení," uzavrel Šeliga s tým, že otázkou je, prečo to Žilinka robí a koho tým kryje.