Šeliga sa nechce vrátiť na pozíciu podpredsedu parlamentu, vraj by to nebol dobrý signál

14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR (NR SR) a jej bývalý podpredseda Juraj Šeliga (Za ľudí) sa nechce vrátiť na pozíciu, z ktorej odstúpil. Ako vysvetlil v relácii Na telo televízie Markíza, návrat by nebol dobrý signál.Odmieta, že by sa do polroka dostal do vedenia parlamentu. „Odporúčam troch, ja sa nechcem vrátiť,“ povedal.