Skupina asi 50 migrantov prelomila bariéru na hraniciach a vstúpila do Poľska (video)

Pri hraniciach zomrelo už desať osôb

Môže ísť o odvetu Bieloruska za sankcie

14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Skupina asi 50 ľudí prelomila bariéru na hranici s Bieloruskom a vstúpila do Poľska. Informovala o tom v nedeľu poľská polícia. Incident sa podľa nej stal v noci na nedeľu pri obci Dubicze Cerkiewne na severovýchode krajiny. Polícia tvrdí, že zadržala 22 Iračanov.Neďaleko obce Kolonia Klukowicze sa pokúsila prekročiť hranicu ďalšia väčšia skupina migrantov, v tomto prípade neúspešne. Utečenci podľa vyhlásenia hádzali na policajtov kamene a jeden príslušník bezpečnostných zložiek utrpel ľahšie zranenie.Polícia tiež v pohraničnej oblasti zadržala štyroch ľudí, ktorých podozrieva z prevádzania migrantov. Informáciu sa podľa agentúry AP nepodarilo nezávisle overiť, keďže do oblasti, kde platí výnimočný stav majú média a humanitárne organizácie zakázaný vstup. Obdobný režim platí aj na bieloruskej strane hranice.V pohraničnej oblasti s Bieloruskom viaznu tisíce ľudí v čase, keď sa teploty pohybujú okolo bodu mrazu. Podľa poľského denníka Gazeta Wyborcza tam za posledné mesiace zomrelo už desať osôb.O najnovšom úmrtí mladého muža sýrskej národnosti informovali poľské médiá v sobotu.Poľsko čelí od leta rastúcej vlne migrantov prevažne z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia z Bieloruska dostať ďalej do Európy. Úrady migrantov na hranici zastavujú a tých, ktorí ju prekročia, posielajú naspäť do Bieloruska.Varšava a Európska únia sa zhodujú, že migračnú vlnu organizuje bieloruská vláda s cieľom destabilizovať spoločenstvo európskych krajín v odvete za sankcie Západu.