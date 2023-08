Šeliga sa nenechá Žilinkom zastrašiť a naďalej si myslí, že je zbabelec

aktualizované 24. augusta, 11:45



Podozrenie z ohovárania

Žilinka chce umlčať svojich kritikov

Tvári sa, že s tým nič nemá

24.8.2023 (SITA.sk) -Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga Demokrati ) sa podľa svojich slov nenechá zastrašiť generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a aj naďalej si myslí, že je zbabelec. Povedal to po výsluchu na Okresnom riaditeľstve policajného zboru Bratislava 1.Vypočúvali ho pre podozrenie z trestného činu ohovárania generálneho prokurátora Žilinku z dôvodu, že ho nazval zbabelcom.„Generálny prokurátor za to, že mu niekto povie, že je zbabelec, ťahá ľudí po výsluchoch. Veľmi dobre vie, že som jej kritik a nebudem ticho a takýmto spôsobom mi asi chce poslať nejaký typ odkazu, aby ma zastrašil,“ uviedol Šeliga.Jedným dychom dodal, že je naďalej presvedčený o tom, že Žilinka spôsobil Slovensku reputačné problémy, keď zastavil trestné stíhania s použitím paragrafu 363, a tým ovplyvnil vyšetrovania mnohých korupčných káuz. Generálny prokurátor je podľa neho „precitlivený na seba“ a chce umlčať svojich kritikov.Podľa Šeligu je bizarné, že v jeho veci nebolo podané žiadne trestné oznámenie. Ako povedal, generálnemu prokurátorovi prišiel list o tom, že Šeliga na jeho adresu povedal, že je zbabelec. Žilinka list postúpil prokuratúre v Bratislave, ktorá rozhodla, že vyšetrovatelia ho majú vypočuť.Šeliga zároveň tvrdí, že aktuálne vyšetrovanie, kde sú obvinení bývalý policajný prezident Tibor Gašpar Smer-SD ), ako aj súčasný a bývalý šéf Slovenskej informačnej služby , sa mohli udiať už dávno, no Žilinka a jeho námestník Jozef Kandera do toho vstúpili a prostredníctvom paragrafu 363 vyšetrovanie na rok zastavili.„Žilinka pred pár dňami na Facebooku napísal, že on v tejto veci nekonal osobne a ani nevydal žiadne rozhodnutie. Dnes sa tvári, že s tým nič nemá. Tak ja spýtam, kto dal Kanderovi pokyn, aby rozhodol podľa 363-ky, keď to môže urobiť iba generálny prokurátor?“ poukázal Šeliga, podľa ktorého generálny prokurátor takto vtedy zmaril veľké vyšetrovanie, kde sa preverovali podozrenia z manipulácie trestných konaní. „Žilinka aktívne alebo pasívne kryje nezákonné konanie,“ dodal.Poslanec sa tiež pýta, akým spôsobom sa postupuje voči prokurátorom a prokurátorkám, ktoré zle prepísali odposluchy vyšetrovateľov, či už úmyselne, alebo neúmyselne.„Keď sa máme dostať k tomu, či generálna prokuratúra úmyselne zle prepísala tieto odposluchy, aby nahrala Robertovi Ficovi, tak tam Žilinka jednoducho mlčí a nevieme, aký je stav,“ zdôraznil poslanec a dodal, že na generálnej prokuratúre „niečo smrdí.“