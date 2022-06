Šeliga stojí za Čaputovou. Vyzval poslancov, aby vyhoveli pripomienkam prezidentky pri zákone o prorodinných opatreniach

Riešenie je na stole

Veto sa netýka okamžitej pomoci rodinám

20.6.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Za ľudí Juraj Šeliga adresoval svojim kolegom v koalícii „výzvu a prosbu“, aby vyhoveli pripomienkam prezidentky Zuzany Čaputovej k zákonu o prorodinných opatreniach a neprelamovali jej veto. Informoval o tom poslanecký asistent Juraja Šeligu.Ako uviedol poslanec, stále chce veriť, že v koalícii zvíťazí racionalita a „schválime zákon tak, aby od 1. júla deti a rodičia dostali vyššie prídavky a daňový bonus a zároveň počas najbližších pár mesiacov pripravíme zákon, ktorý bude platiť od 1. januára 2023 a upraví vetované časti“.Šeliga pripomenul vyhlásenie prezidentky, že ak parlament prelomí jej veto, zákon dá posúdiť Ústavnému súdu SR , ktorý okrem iného môže pozastaviť účinnosť celého zákona, a tak rodiny nedostanú nič. Poslanec povedal, že nerozumie, prečo by sa toto malo riskovať, keďže riešenie je na stole.V poslednom čase často podľa neho zaznievajú slová o tom, ako treba pomáhať a ako treba pomáhať hneď. „Apelujem preto na tých, ktorí tieto slová vyslovujú vrátane pána ministra financií Matoviča, aby sme nerozbíjali hlavou múr, ale sadli si za rokovací stôl a našli v koalícii riešenie, ktoré možno nie je také, aké si predstavujeme, ale také, ktoré pomôže teraz deťom, rodinám a rovnako krajine,“ uviedol poslanec s tým, že neexistuje žiadny racionálny dôvod na konflikt a súboj v tejto otázke.„Odpustite mi tvrdé slová, ale ak koalícia dnes nemá 76 hlasov na prelomenie veta a je zrejmé, že dobré riešenie je na stole, no napriek tomu chcú niektorí kolegovia z OĽaNO stoj čo stoj prelamovať veto prezidentky, tak je na mieste sa pýtať, či ide skutočne o rodinu, alebo len o politiku a politický súboj?“ spýtal sa Šeliga.Prezidentka vrátila do parlamentu zákon o financovaní voľného času dieťaťa. Hlava štátu vetovala tie časti zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka. Jej veto sa tak netýka okamžitej pomoci rodinám od júla tohto roka. Ak parlament jej veto prelomí, prezidentka avizovala, že sa obráti na Ústavný súd SR s otázkou, či proces schvaľovania tohto zákona bol v súlade s Ústavou SR.