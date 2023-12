Šeliga upozornil na plány Ficovej vlády rozhodnúť o zrušení dvoch inštitúcií, ktoré dozorujú na najzávažnejšie korupčné kauzy

1.12.2023 (SITA.sk) - Juraj Šeliga Demokrati ) upozornil, že vláda Roberta Fica Smer-SD ) má v pláne na najbližšom rokovaní vlády rozhodnúť o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry Špecializovaného trestného súdu . Strana Demokrati vyzýva opozíciu, aby téme venovala náležitú pozornosť. Demokrati chcú v tejto súvislosti kontaktovať aj Európsku komisiu , aby proces pozorne sledovala a adekvátne vyhodnotila.Ako Šeliga vysvetlil, ide práve o inštitúcie, ktoré dozorujú najzávažnejšie korupčné kauzy, respektíve o nich rozhodujú na súde. „Áno aj také kauzy, ktoré sa týkajú Smeru, Hlasu SNS . Ide o brutálny útok na právny štát, ten chcú pochovať novelou, pravdepodobne v skrátenom legislatívnom konaní. Všetky vyšetrovania budú stopnuté a sudcovia budú preradení. A to všetko pre pokojný spánok Roberta Fica.” vyhlásil Šeliga a podotkol, že Špeciálna prokuratúra a Špecializovaný trestný súd môžu byť podriadené generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi , ktorý bude mať absolútnu právomoc nad všetkými prípadmi.Aj to je dôvod, prečo chcú Demokrati kontaktovať Európsku komisiu. Šeliga apeluje aj na opozíciu, aby túto tému brali ako prioritu. „Nesmieme to nechať tak. Mobilizujme verejnosť, hovorme o tom, aké je to nebezpečné a upozorňujme na dôsledok, že zrušením týchto inštitúcií hrozí absolútna nadvláda Fica a koniec spravodlivosti na Slovensku," uzavrel Šeliga.