Šeliga už nevie, či chce pokračovať v koalícii. Prekročil sa rubikon, tvrdí

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR za stranu Za ľudí Juraj Šeliga už nevie, či chce pokračovať v tejto vládnej koalícii. Reagoval tak na prelomene prezidentkinho veta pri prorodinnom balíčku spolu s poslancami ĽS Naše Slovensko. „Toto je taký brutálny klin do koalície, že neviem, ako bude ďalej pokračovať. Pozrite sa, pán Heger sľubuje, že Matovič nebude útočiť do Sulíka a pán Matovič ide do postoja, že sa vysmeje Hegerovi. Priznám sa, že budeme hovoriť s pánom premiérom. Už druhýkrát za tento mesiac mám pocit, že neviem, či chcem pokračovať v tejto koalícii,“ povedal Šeliga, podľa ktorého sa v stredu prekročil rubikon.