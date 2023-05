Šeliga vyzýva OĽaNO na stiahnutie návrhu na mimoriadnu schôdzu, Tarabova novela by sa riešila ako prvá

Ficove plány ho neprekvapujú

Nie je hanba priznať si chybu

28.5.2023 (SITA.sk) - Poslanec Juraj Šeliga Demokrati ) vyzýva na stiahnutie návrhu na mimoriadnu schôdzu parlamentu, ktorú chce zvolať hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ( OĽaNO ). Šeliga má výhrady najmä voči zaradeniu novely Trestného poriadku od poslanca Tomáša Tarabu Život-národná strana ), ktorá by podľa Šeligu de facto zrušila Úrad špeciálnej prokuratúry. Podľa zverejneného programu mimoriadnej schôdze by tento bod mal byť ako prvý. Šeliga to uviedol v tlačovej správe, ktorú poskytol Matúš Mandrák.Uviedol v nej tiež, že strana Demokrati v Národnej rade SR nepodporí takýto program schôdze, keďže chcú špeciálnu prokuratúru chrániť, nie rušiť.„Proti tomuto návrhu zákona bojujem od novembra a podarilo sa dosiahnuť jeho stiahnutie z 90. schôdze. Tým pádom fakticky nemal šancu prejsť v tomto volebnom období. A potom to OĽANO zaradí ako prvý bod na mimoriadnu schôdzu?" pýta sa poslanec Šeliga.Dodal, že ho neprekvapuje, že strana Smer-SD plánuje hlasovať za otvorenie schôdze a jej predseda Robert Fico nemá problém rokovať, rovnako ako Taraba.„A to ani nehovorím o tom, že Taraba má pripravenú aj ďalšiu novelu, ktorá má fakticky zrušiť spolupracujúceho obvineného a otvárať rozsudky," dopĺňa poslanec.Šeliga tiež podotkol, že predseda OĽaNO Igor Matovič naňho útočí, že nechce meniť paragraf 363, čo je podľa Šeligu lož, a pritom samotné OĽaNO dá ako prvý bod mimoriadnej schôdze Tarabov návrh.„Kolegovia, ak to myslíte s protikuropčnosťou naozaj vážne, stiahnite návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Lebo takto pomáhate Smeru a Žilinkovi zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry. Ak ste urobili chybu, nie je hanba to povedať, ale tieto body nesmú ísť na rokovanie," apeluje poslanec.