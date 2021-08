Šeliga žiada predvolať Kovaříka na bezpečnostný výbor, na agresivitu v uliciach si odmieta zvykať

Ide o dodržiavanie zákona

Odpoveď antivaxerom

2.8.2021 (Webnoviny.sk) - Koaličný poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) požiadal predsedu branobezpečnostného výboru parlamentu Juraja Krúpu (OĽaNO), aby na najbližší výbor predvolal policajného prezidenta Petra Kovaříka za účelom vysvetlenia postupu polície pri protiočkovacom proteste v Bratislave zo štvrtku 29. júla a tiež jeho slov, že na takéto udalosti si treba zvykať.Ako ďalej napísal na sociálnej sieti, Národná rada SR v zmysle zákona o policajnom zbore kontroluje činnosť Policajného zboru. Poslanec preto očakáva, že policajný prezident poskytne poslancom zrozumiteľné a jasné vysvetlenie.„Nepríde mi v poriadku, že občania musia osem hodín trpieť blokádu mesta, že je sanitke bránené v prejazde, že vodiči sú terčmi atakov, že verbálne prejavy, ktoré sú spôsobilé na „výmenný lístok" k špecialistovi dostali prednosť pred ochranou práv bežných občanov, ktorí nechceli nič iné, ako ísť z alebo do práce, prípadne prejsť centrom mesta. Nie, na toto si nechcem zvykať!," vyhlásil Šeliga.Poslanec doplnil, že všetci občania majú právo protestovať, ale aj pri protestoch platí zákon.„Ak si niekto ohlási protest napríklad na podporu tvrdenia, že zem je plochá a dodrží zákon, prosím, je to jeho právo a takýto protest budeme všetci rešpektovať, aj keď vieme, že zem plochá nie je. Rešpektovanie ústavného práva zhromažďovať sa nie je podmienené témou protestu, ale tým, či bol alebo nebol dodržaný zákon a ochrana verejného poriadku," dodal.Pred Prezidentským palácom v Bratislave protestovali vo štvrtok 29. júla stovky ľudí. Dôvodom mala byť novela zákona zvýhodňujúca očkovaných, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 26. júla. Priebeh zhromaždenia bol z pohľadu bratislavskej polície pokojný, preto zasiahla až po niekoľkých hodinách a protest ukončila.Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) následne informoval, že štáb Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave celý priebeh štvrtkového štrajku proti očkovaniu monitoroval a zaznamenával, aby tí, ktorí sa „nevedeli zmestiť do kože", mohli byť v najbližšej dobe riešení príslušnými orgánmi.Hnutie Progresívne Slovensko zorganizovalo v piatok 30. júla zhromaždenie na podporu očkovania, ktoré malo byť odpoveďou na antivaxerské protesty pred parlamentom a prezidentským palácom, na ktorých sa niektorí účastníci správali agresívne, prípadne šírili konšpirácie.