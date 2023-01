Šeliga žiada Žilinku o zrušenie zmluvy s ruskou prokuratúrou, je to výsmech spravodlivosti a nevinným obetiam, tvrdí

Ruská invázia na Ukrajine

Výsmech spravodlivosti

Od dohody treba odstúpiť

11.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) žiada v otvorenom liste generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, aby zrušil zmluvy s ruskou prokuratúrou.„Prešiel už jeden rok, odkedy som sa na Vás obrátil listom, v ktorom som Vás vyzval, aby ste zrušili svoju cestu do Moskvy na oslavy 300. výročia ruskej prokuratúry. Žiaľ, do Moskvy ste cestovali a podpísali Program spolupráce na roky 2022 a 2023 medzi ruskou a slovenskou prokuratúrou. Tento dokument nadväzuje na Dohodu o spolupráci medzi slovenskou a ruskou generálnou prokuratúrou z roku 2002, ktorá je dodnes v platnosti," uviedol v liste poslanec.Šeliga o zrušenie dohôd Žilinku požiadal aj z dôvodu ruskej invázie na Ukrajine.„V Rusku zatýkajú nevinných ľudí len preto, že sa ozvú proti nezmyselnému zabíjaniu, kritizujú vládu či hovoria pravdu o vojne. Tí sú stíhaní ruskou prokuratúrou. S takouto prokuratúrou prokuratúra demokratického a právneho štátu nemá mať dohody a spoluprácu," myslí si poslanec.Zároveň tvrdí, že spomínané dohody sú výsmechom spravodlivosti a nevinným obetiam.„Na základe uvedeného si Vás preto dovoľujem opätovne požiadať, aby ste ako generálny prokurátor urobili všetky kroky k vypovedaniu týchto dohôd, prípadne jednostranne od týchto dohôd odstúpili," napísal v liste Juraj Šeliga.Poslanec ďalej informoval, že podľa vyjadrení prokuratúry sa dohoda aktuálne nebude napĺňať, preto je, o to viac v čase ruského teroru, od nej potrebné odstúpiť.„Nie je hanbou povedať, že s agresorom, ktorý zabíja nevinných, terorizuje a do väzenia zatvára svojich kritikov, sa dohody neuzatvárajú a uzatvorené sa vypovedajú. Najmä, keď hovoríme o ochrane základných ľudských práv a slobôd, čo má byť primárnou úlohou prokuratúry," uzavrel poslanec Šeliga.