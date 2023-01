V kauze vraždy Kuciaka predvolali znalca Mikulaja, zmapoval pohyb Kočnera a Zsuzsovej deň po vražde

Mapovanie pohybu obžalovaných

Analýzy telefónov

Obžaloba v príprave vrážd

11.1.2023 (Webnoviny.sk) - Na pôde Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v stredu pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka , ktorá je spojená aj s prípadom prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku Petra Šufliarskeho. Súd na dnešok predvolal znalca z oblasti kriminalistickej informatiky Dušana Mikulaja.Tento znalec vypovedal už v prvom procese týkajúcom sa vraždy novinára v roku 2020, pričom sa vyjadroval k mapovaniu pohybu obžalovaných na základe zaznamenaných lokácií ich mobilných telefónov z februára 2018. Vychádzal pritom zo záznamov z takzvaných základňových staníc, na ktoré sa telefóny pripájajú.Taktiež uviedol, že v zaistených mobilných telefónoch sa nachádzali komunikácie z aplikácie Threema, pričom bolo podľa neho nepravdepodobné, že by do komunikácií po zaistení telefónov bolo zasahované.Analýzy telefónov podľa znalca naznačovali, že deň po vražde Kuciaka, teda 22. februára 2018 sa približne v tom istom čase na jednom mieste v Komárne nachádzali Alena Zsuzsová Zoltán Andruskó , neskor v Bratislave Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Údaje tiež o deň neskôr naznačujú cestu Andruskóa do Kollárova, kde sa nachádzal Tomáš Szábó. Podľa obžaloby cestovala Alena Zs. 22. februára do Bratislavy, aby od Mariana Kočnera prebrala peniaze pre vykonávateľov vraždy. Najvyšší súd (NS) SR v júni 2021 zrušil rozsudok ŠTS zo septembra 2020 v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej . Senát zároveň vrátil konanie na ŠTS, ktorý má opätovne prejednať obžalobu voči Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej.Predseda senátu NS SR Peter Paluda v rámci odôvodnenia rozhodnutia uviedol, že prvostupňový súd pri oslobodení Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v časti týkajúcej sa vraždy Kuciaka konal predčasne. Niektoré navrhované dôkazy nevykonal a o iných ani nerozhodol. ŠTS tak prípad opätovne prejednáva od apríla tohto roka.Súd zároveň k obnovenému procesu pripojil obžalobu v prípade prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho.V tejto veci čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej aj Dušan Kr. a bosniansky občan Darko D. Tomáš Szabó, ktorý je v prípade vraždy Kuciaka právoplatne odsúdený na 25 rokov väzenia, v kauze prípravy vrážd priznal vinu a bol vylúčený na samostatné konanie.