Šeliga, Žitňanská a Droba porušili zákaz vychádzania. Fotografie z klubu mali vzniknúť pred polnocou

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga Jana Žitňanská (obaja Za ľudí ) a bratislavský župan Juraj Droba SaS ) minulý týždeň porušili zákaz vychádzania, keď do noci sedeli v podniku Klub pod lampou. Na svojom webe o tom informuje Denník N , ktorý sa odvolal na fotografie týždenníka Plus 7 dní.Fotky mali vzniknúť pred polnocou. „Na Slovensku platí s niekoľkými výnimkami zákaz vychádzania po 21:00 a po tomto čase by mali byť zatvorené aj terasy reštaurácií. Ich interiéry by mali byť zatvorené úplne, schôdzka sa odohrávala vnútri podniku,” píše spomínaný denník.Šeliga sa má k nočnému stretnutiu vyjadriť ešte dnes na tlačovej konferencii. „V strane Za ľudí sa však hovorí o možnosti, že by odstúpil z funkcie podpredsedu parlamentu,“ uvádza denník. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Droba sa vinný necíti. Tvrdí, že stretnutie malo pracovný charakter, hoci na ňom konzumoval alkohol.