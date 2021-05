KDH navrhuje namiesto vyššej DPH progresívny daňový bonus, pre matky chce zaviesť voľný piatok (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) by na Slovensku vyvolalo masívne zdražovanie, lepším riešením je zavedenie progresívneho daňového bonusu na dieťa. Na stredajšej tlačovej besede to povedal predseda KDH Vláda by podľa neho nemala brať cez vyššiu DPH ľuďom peniaze, ktoré si ťažko zarobili. Progresívny daňový bonus, ktorého výška by stúpala pri druhom a treťom narodenom dieťati, by podľa šéfa KDH zabraňovala nelegálnej práci. „Pomohli by sme rodinám s dvomi, tromi deťmi, motivovalo by to mať viac detí," povedal.KDH predstavilo aj vlastný návrh na podporu rodinnej politiky. Pre matky so školopovinnými deťmi kresťanskí demokrati navrhujú zaviesť jeden voľný piatok v mesiaci naviac.„Pracujúca matka by mala mať jeden piatok v mesiaci ako deň plateného voľna naviac," povedala členka predsedníctva KDH Martina Holečková. Matka so školopovinnými deťmi by tak mala navyše 12 dní voľna ročne. Takúto zmenu by chcelo KDH presadiť cez novelu Zákonníka práce.