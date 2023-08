Šeligu predvolali na výsluch za kritiku Žilinku, podľa Demokratov máme sovietsky model prokuratúry (video)

Žilinka je podľa Šeligu zbabelec

Sovietsky model vládnutia

Generálny prokurátor, ktorý môže všetko

7.8.2023 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Demokrati) dostal predvolanie na výsluch vo veci podozrenia z prečinu ohovárania generálneho prokurátora Maroša Žilinka Strana Demokrati v pondelok na tlačovej konferencii reagovala, že sa začína zastrašovanie za vyslovený kritický názor, keďže Šeliga patrí k najväčším kritikom Maroša Žilinku. Ako uviedol Šeliga, „ak mám správnu informáciu, tak na generálnu prokuratúru prišlo trestné oznámenie, generálna prokuratúra prikázala okresnej prokuratúre, aby to riešila a tá následne dala pokyn príslušným vyšetrovateľom, aby to začali riešiť.“Podľa svojich slov však nevie, kto podal trestné oznámenie. Dodal, že sa nebojí a poskytne orgánom činným v trestnom konaní súčinnosť. Domnieva sa, že vypočúvať ho budú za jeho tlačovky a expresívne výroky o tom, že Žilinka je zbabelec.„Nie som si vedomý ničoho takého, čo by v demokratickej spoločnosti nebolo prípustné. To je ústavný činiteľ. Tu sa naozaj ideme baviť o tom, že nesmieme kritizovať Žilinku?“ reagoval Šeliga. Trestný čin ohovárania treba podľa neho zrušiť.Dodal, že už aj šéf SNS Andrej Danko sa mu po politických diskusných reláciách vyhrážal, že „počkajte, keď budete chodiť po výsluchoch". Podľa neho hrozí, že ak sa k moci dostanú strany ako Smer-SD či SNS, budú sa snažiť stíhať ľudí za kritický názor.„My tu máme sovietsky model prokuratúry a zdá sa, že oni tu chcú mať aj sovietsky model vládnutia,“ doplnil predseda Demokratov Eduard Heger. Jednotka kandidátky Demokratov Andrea Letanovská si myslí, že predvolanie Šeligu na výsluch je len malou ukážkou toho, čo sa môže stať bežnou praxou po voľbách.„Budeme sa potom báť hovoriť verejne svoj názor? Kritizovať ministra, vládu, alebo aj generálneho prokurátora za to, že rieši medvede miesto vážnych káuz?,“ povedala.Šeliga hovorí, že Demokrati sú jediná politická strana, ktorá má pripravenú reformu prokuratúry a konzistentne upozorňuje na problémy v tejto oblasti. Tvrdí, že cieľom ich reformy je urobiť z generálnej prokuratúry transparentnú inštitúciu a posunúť ju do 21. storočia.„Zrušíme sovietsky model, nebude tu jeden báťuška cár, jeden generálny prokurátor, ktorý môže všetko,“ podčiarkol. Okrem toho chcú skrátiť volebné obdobie generálneho prokurátora, zrušiť sporný paragraf 363, otvoriť výberové konania prokurátorov a zmeniť proces výberu okresných a krajských prokurátorov.