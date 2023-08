Kaliňák u Žilinku uspel a obvinenie z podplácania mu zrušili, Brhel však nepochodil

Zistili sa závažné pochybenia

Brhelovi však nevyhoveli





Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesol vo februári tohto roku obvinenie Robertovi Kaliňákovi a Jozefovi Brhelovi st. pre zločin podplácania. Podľa polície mali obvinené osoby poskytnúť úplatok osobe v riadiacej funkci



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesol vo februári tohto roku obvinenie Robertovi Kaliňákovi a Jozefovi Brhelovi st. pre zločin podplácania. Podľa polície mali obvinené osoby poskytnúť úplatok osobe v riadiacej funkci i Finančnej správy SR v súvislosti s výkonom tejto funkcie. Konkrétne malo ísť o vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreczeho.

7.8.2023 (SITA.sk) - Námestník generálneho prokurátora SR Jozef Sedlák , konajúc v mene generálneho prokurátora, vyhovel návrhu obvineného exministra vnútra Roberta Kaliňáka a zistiac porušenie zákona v jeho neprospech, zrušil právoplatné uznesenie vyšetrovateľky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, zo dňa 1. februára 2023, a to v časti, v ktorej bolo obvinenému vznesené obvinenie pre zločin podplácania spáchaného formou účastníctva ako organizátor. Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová. Preskúmaním veci boli podľa nej zistené závažné pochybenia, ktoré nebolo možné napraviť iným spôsobom a ktoré odôvodňovali zrušenie napadnutého právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní.„Zo znenia skutkovej vety napadnutého uznesenia nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by vyjadrovali konanie obvineného JUDr. R. K. ako organizátora uvedenej trestnej činnosti. V jeho odôvodnení absentujú tak skutkové ako aj právne úvahy, na základe ktorých bolo z trestnoprávneho hľadiska posúdené konanie obvineného. Nebol zistený ani nevyhnutný príčinný vzťah medzi konaním údajného organizátora a trestným činom hlavného páchateľa, keďže nebolo preukázané, že by sa obvinený JUDr. R. K. akýmkoľvek spôsobom podieľal na zosnovaní alebo riadení konania obvineného Ing. J. B. (tiež svedka Ing. F. I.), ktoré napĺňa znak ‚obstarávania veci všeobecného záujmu‘, uvedený v skutkovej podstate trestného činu podplácania podľa paragrafu 333 Trestného zákona," uviedla hovorkyňa.Napadnuté uznesenie je podľa nej vzhľadom na uvedené skutočnosti vo vzťahu k obvinenému nepreskúmateľné a vzhľadom na judikatúru všeobecných súdov a Ústavného súdu SR boli takýmto procesným postupom, výsledkom ktorého bolo uznesenie o vznesení obvinenia, závažným spôsobom porušené práva na obhajobu.Naopak, Sedlák nevyhovel návrhu obvineného Jozefa Brhela , ktorým sa domáhal zrušenia uznesenia vyšetrovateľky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru o vznesení obvinenia zo dňa 1. februára 2023.„Preskúmaním veci nebolo zistené porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutého právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní. Zistené skutočnosti v aktuálnom štádiu trestného konania dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvineného Ing. J. B. pre pokračovací zločin podplácania," doplnila Tökölyová.