Semifinále Ligy majstrov: Manchester City zvíťazil nad Realom 4:3

Futbalisti Manchestru City zvíťazili v utorkovom prvom semifinálovom zápase Ligy majstrov 2021/2022 na domácom ihrisku nad Realom Madrid 4:3. Vypracovali si nádejnú pozíciu do odvety, ktorá je v metropole Španielska na programe v stredu 4. mája.



V stredu 27. apríla odštartuje druhé tohtosezónne semifinále, keď FC Liverpool privíta FC Villarreal.



Duel anglického majstra s "pusinkami" ponúkol mimoriadne pútavý futbal vo výbornom tempe a s veľkým množstvom gólov. Minuloročný zdolaný finalista na domácom Etihad Stadium predviedol efektný aj efektívny výkon, rekordný 13-násobný európsky klubový šampión však dokázal streliť tri góly a do odvety vôbec nepôjde v stratenej situácii.

Prvý zápas semifinále LM 2021/2022:



Manchester City - Real Madrid 4:3 (2:1)

Góly: 2. De Bruyne, 11. Jesus, 53. Foden, 74. Bernardo Silva - 33. a 81. Benzema (druhý z 11 m), 55. Vinicius Junior. Rozhodoval: Kovács (Rum.), ŽK: Fernandinho - Nacho



Manchester City: Ederson - Stones (36. Fernandinho), Laporte, Dias, Zinčenko - Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne - Mahrez, Foden, Jesus (84. Sterling)

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba (46. Nacho), Mendy - Kroos, Modrič (79. Ceballos), Valverde - Rodrygo (70. Camavinga), Benzema, Vinicius Junior (88. Asencio)

Duel európskych futbalových veľmocí sa začal silným nástupom domácich a už v 2. minúte sa zmenilo skóre. Mahrez prenikol z pravej strany, perfektne odcentroval do šestnástky a De Bruyne, ku ktorému neskoro pristúpil Carvajal, rybičkou otvoril zápas. Rýchly gól zápasu prospel, City pokračovalo v nápore a v 11. minúte už viedlo 2:0. Center De Bruyneho z ľavej strany našiel Jesusa, ku ktorému nedôrazne pristúpil Alaba a Brazílčan si vychutnal zakončenie. Vzrušujúci duel pokračoval, domáci mali nádejné príležitosti vďaka Mahrezovi aj Fodenovi, skóre sa nezmenilo. Potom sa ukázal aj Real, Benzema v 30. minúte výborne nacentroval Alabovi, ktorého hlavička tesne minula pravú žrď. O tri minúty už však hostia strelili kontaktný gól. Modrič vybojoval v sklze loptu pre Mendyho, ktorý presne našiel v šestnástke Benzemu. Kapitán "bieleho baletu" opäť dokázal strelecké kvality a prvým dotykom poslal loptu k ľavej žrdi.



Ani druhý polčas v ničom nezaostal za interesantnou prvou 45-minútovkou. Hneď v 48. minúte mohli domáci streliť tretí gól, ale Mahrez trafil len ľavú žrď a dorážku Fodena zablokoval Carvajal. V 53. minúte to však "Citizens" vyšlo, po chybe hostí v rozohrávke unikol na krídle Fernandinho a jeho center dostal hlavou do siete Foden - 3:1. Real odpovedal exportne, Vinicius efektným uvoľnením unikol na ľavej strane, nik ho nemal šancu dolapiť a Brazílčan chladnokrvne prekonala krajana Edersona. V 68. minúte prudký center Zinčenka našiel ďalšieho domáceho obrancu Laportea, ten vystrelil prudko, ale len do priestoru, kde bol pripravený Courtois. Gólové hody však pokračovali, Manchester dal štvrtý gól v 74. minúte po výborne umiestnenej strele Bernarda Silvu. Potom ukázal individuálne majstrovstvo Mahrez, preštrikoval sa v šestnástke cez viacerých súperov, ale tesne minul. Hostia potom ešte dostali šancu kopať jedenástku, keď Laporte zahral v pokutovom území rukou. Benzema ju chladnokrvne "panenkou" pod brvno premenil. V závere sa už skóre nezmenilo a v miernej výhode pôjde do odvety Manchester.