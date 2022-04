Slovan zvládol tretie finále, Stavjaňa: Kruto trestali naše chyby

Tréner hokejistov Slovana Bratislava Andrej Podkonický bol po treťom finálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy spokojný s viacerými vecami. Najviac ho potešili hráči, ktorí nahradili v zostave zranených či chorých, aj vďaka nim Slovan triumfoval v utorok v Nitre 6:2.





Nitra doma začala lepšie, no Slovan dal úvodný gól a po druhom už bol pánom na ľade. "Chceli sme zachytiť začiatok, to sa nám podarilo. Windsor nás podržal, darilo sa nám nepúšťať Nitru do tlaku. Presilovky nám doteraz nešli, dnes sme využili dve. Po druhom góle sme boli lepším tímom," povedal Podkonický.Slovan viedol po druhej tetine 6:1, v tretej dala gól už len Nitra. "V druhej tretine sme hrali dobre stredné pásmo, vedeli sme, že to domáci otvoria, a vedeli sme, že prídu šance. To aj prišlo. Dali sme konečne góly a strelili sme ich viac. V tretej tretine sme chceli hrať viac v útočnom pásme, chceli sme šetriť aj sily, to sa nepodarilo. Ale podali sme skvelý tímový výkon," dodal Podkonický.Tréner Slovana potom vyzdvihol hráčov, ktorí potiahli mužstvo. Obranca Matt MacKenzie zaznamenal gól a dve asistencie, Samuel Takáč pridal tri asistencie a ďalší útočník Marcel Haščák strelil dva góly: "Hokej je o góloch. Haščák sa trápil, dnes mu to dvakrát padlo. Som rád. Ale som rád, že aj chalani, ktorí dlho nehrali, ako Sukeľ, Šotek či Gašpar, hrali veľmi dobre."Tréner Nitry Antonín Stavjaňa sa pred hodnotením duelu zhlboka nadýchol a pár sekúnd hľadal slová: "Človek si premieta, čo všetko mohlo byť inak. Začiatok bol solídny, tlačili sme sa do bránky, boli sme aktívni. Ale potom sme dostali gól a už sme to neboli my. Druhý gól bol nešťastný a už sme nedokázali naskočiť do zápasu. Robili sme chyby a Slovan nás za ne kruto trestal."Čo jeho tímu chýbalo po druhom inkasovanom góle, si Stavjaňa nechal pre seba: "Je tam viac faktorov, my si povieme niečo v šatni, nechcem to púšťať von. Jednoducho to tak niekedy je."