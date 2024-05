Semifinále Ligy majstrov: Real sa po zisku titulu koncentruje na Bayern, Kane sníva o finále

Futbalisti Realu Madrid si v domácej súťaži zaistili rekordný 36. titul a môžu sa tak plne sústrediť na Ligu majstrov. Domácej semifinálovej odvete s Bayernom už obetovali aj oslavy majstrovského titulu. Prvý duel v bavorskej metropole sa skončil 2:2, odveta je na programe v stredu o 21.00 na Santiago Bernabeu.





Semifinále Ligy majstrov - odvetný duel

Madridčania v sobotu zvíťazili nad Cadizom 3:0 a mohli oslavovať titul v La Lige. Hráči "bieleho baletu" sa však k priaznivcom na tradičnom mieste na Plaza Cibeles nepripojili. "Radi by sme oslavovali s fanúšikmi, no aj oni vedia, že nás čaká náročná výzva. Máme pred sebou najdôležitejší zápas sezóny," vyhlásil podľa AFP tréner Carlo Ancelotti a súhlasil s ním aj kapitán Realu Nacho Fernandez. Máme na dosah ďalšie finále, vydáme zo seba všetko, aby sme sa tam dostali. Preto teraz nemôžeme oslavovať."Ancelotti získal s Realom už 12 trofejí a blíži sa tak k rekordérovi klubu Miguelovi Muňozovi, ktorý v 60. a 70. rokoch získal s tímom 14. K dispozícii už bude mať po kartovom treste aj obrancu Daniho Carvajala. Práve defenzíva bola kľúčom k aspoň remízovému stavu v prvom stretnutí u súpera, Bayern na domácom trávniku udával tempo. "Zranenia a absencie v sezóne nám pomohli pochopiť, že úspech je výsledkom kolektívnej snahy. Naša obrana sa zlepšila predovšetkým zásluhou útočníkov, nie obrancov," pripomenul taliansky kouč.Bayern mal v prvom meraní síl blízko k víťazstvu, no v 83. minúte vyrovnal z penalty Vinicius Junior. Motiváciu uspieť má predovšetkým anglický útočník Harry Kane, ktorý sa počas dlhoročného pôsobenia v Tottenhame žiadnej trofeje nedočkal. Finále sa navyše bude hrať v Londýne. "Samozrejme, že snívam o finále Ligy majstrov vo Wembley. Chýba jediný krok, aby sme tam boli. Je to v podstate 0:0, máme dobrú príležitosť a musíme sa ukázať v najlepšom svetle," burcoval Kane.





STREDA 8. mája o 21.00 h:



Real Madrid - Bayern Mníchov /prvý zápas: 2:2, rozhoduje: Marciniak (Poľ.)/