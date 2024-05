Útočník Richard Pánik si môže hľadať nový hokejový klub, v Pardubiciach už pokračovať nebude

Bol vymenený do Pardubíc

Celkovo odohral 36 duelov

7.5.2024 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník nebude v nasledujúcej sezóne pokračovať v českom extraligovom klube HC Dynamo Pardubice . Informoval o tom východočeský klub na svojom oficiálnom webe.„Chcel by som sa Richardovi poďakovať za jeho služby a zaželať mu veľa šťastia do ďalšej fázy, ktorá ho v kariére čaká,“ povedal ku koncu Slováka v klube športový riaditeľ zdolaného finalistu českej extraligy Dušan Salfický Rodák z Martina začínal uplynulú sezónu v tíme HC Oceláři Třinec , no v januári bol vymenený do Pardubíc. Opačným smerom putoval útočník David Ciencala, ktorý v siedmom finálovom zápase play-off rozhodol gólom v predĺžení o piatom titule za sebou pre Třinec.V úvode finálovej série Pánikovo meno rezonovalo v českých i slovenských médiách. V prvom zápase predviedol kontroverzný zákrok na krajana Patrika Hrehorčáka, v tom nasledujúcom zasa fauloval mimo hry Petra Šenkeříka.Kouč Dynama Marek Zadina ho následne v tretej finálovej bitke posadil na tribúnu. Pánik odohral v uplynulej sezóne v drese OceliarovV Pardubiciach nastúpil na 29 duelov, v ktorých zaznamenal 9 gólov a 5 asistencií.Tridsaťtriročný korčuliar sa tak ocitol na trhu s voľnými hráčmi. O jeho pôsobisku sa bude rozhodovať v najbližších týždňoch. Pánik podstatnú časť svojej doterajšej kariéry strávil v zámorskej NHL, v ktorej odohral 541 duelov vrátane dvadsiatich v play-off.Obliekal si dresy Tampy Bay New Yorku Islanders . V sezóne 2022/2023 si vyskúšal aj švajčiarsku najvyššiu súťaž s tímom HC Lausanne.