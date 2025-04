Semifinále play off Tipos extraligy: Nitra porazila Žilinu, rozhodujúci gól strelila v oslabovke

Hokejisti HK Nitra zvíťazili na ľade Žiliny 2:1 po predĺžení v treťom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 2:1. Štvrtý duel je na programe v stredu opäť v Žiline.



Po bezgólovej prvej tretine išli do vedenia hostia, keď sa v 28. minúte po efektnej individuálnej akcii presadil Jackson. Nitrania hrali krátko na to dvakrát v oslabení a v druhom z nich vyrovnal Avcin - 1:1. Obaja brankári podržali svoje tímy v tretej tretine a na jej konci dostal obranca domácich Stacha menší trest. Hostia však oslabenie nielenže zvládli, ale dostali sa do úniku dvoch proti jednému, z ktorého strelil Dávid Okoličány víťazný gól.

semifinále play off Tipos extraligy – tretí zápas /na 4 víťazstvá/:



DOXXbet Vlci Žilina - HK Nitra 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 35. Avcin (Ranford) - 28. Jackson (Bubela), 61. Okoličány. Rozhodcovia: Baluška, Štefik - Gegáň, Hercog, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 5100 divákov.



/stav série: 1:2/







Žilina: LaCouvee - Miller, Tourigny, J. Pobežal, Gachulinec, Holenda, Korenčík - Tkáč, Dej, Fejes - Ranford, Baláž, Avcin - Mucha, Juščák, Beták - Varga, Galamboš, Koyš



Nitra: Aittokallio - Cotton, Mezei, Green, Bača, Vitaloš, Stacha, Hain - Descheneau, Gill, Pobežal - Jackson, Bubela, Passolt - Buček, Čederle, Okoličány - Kováč, Hrnka, Bajtek

hlas (zdroj: TASR):



Milan Bartovič, tréner DOXXbet Vlci Žilina: „Bol to vyrovnaný zápas. Mali sme v ňom veľa strát pukov na modrých čiarach. Škoda inkasovaného gólu po situácii, keď sme boli vo výhode. V zápase bola vynikajúca atmosféra a hráčom som povedal, nech si to užívajú. Je to play off, sú plné „zimáky.“ Už sa musíme pripravovať na ďalší zápas, v ktorom nás znovu čaká veľký boj.“



Daniel Gachulinec, obranca DOXXbet Vlci Žilina: „Zajtra musíme znovu ukázať, že máme viac síl. V play off je to už aj mentálny boj. Klobúk dolu pred divákmi, ktorí spravili skvelé choreo a povzbudzovali nás. Mali sme z nich zimomriavky.“



Andrej Kmeč, tréner HK Nitra: „Opäť to bol vyrovnaný a rýchly zápas. Rozhodli detaily, obe mužstvá dobre korčuľovali. Šance boli na oboch stranách. Naša prvoradá úloha v predĺžení bola ubrániť to oslabenie. Potom prišiel vydarený únik a strela, ktorá rozhodla. Chalanom patrí veľká vďaka. Predviedli tímový výkon a súdržnosť.“



Dávid Okoličány, útočník HK Nitra, strelec víťazného gólu: „Bol som v rýchlosti a dostal sa ku mne puk. V úniku som už nechcel vymýšľať, keď som videl priestor v bránke a padlo to tam. Dnes to bolo ubojované. Ukázali sme tímového ducha a ideme ďalej.“