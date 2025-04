Slovensko sa v utorok dočkalo prvých dvoch medailí na ME v zápasení v Šamoríne. Gulajev získal bronzovú medailu, v dueli o 3. miesto zdolal Marcua

Slovensko sa v utorok dočkalo prvých dvoch medailí na ME v zápasení v Šamoríne. O prvú sa postaral Achsarbek Gulajev, ktorý vybojoval bronz vo voľnom štýle v kategórii do 79 kg. V súboji o tretie miesto zdolal Iona Marcua z Moldavska 3:0 na body. Krátko po ňom sa zo zisku bronzového kovu tešil aj Batyrbek Cakulov. V kategórii do 97 kg nedal šancu Raduovi Lefterovi z Moldavska, zvíťazil jasne 11:0 na technickú prevahu.





ME v zápasení v Šamoríne - muži - voľný štýl

Gulajev pridal do svojej zbierky druhú medailu z ME, má v nej aj titul z Varšavy 2021. Okrem toho vybojoval bronz na vlaňajších MS neolympijských váhových kategórií v Tirane. „Poviem pravdu, čakal som ľahší zápas. Asi som pocítil tlak, nechcel som urobiť chybu a radšej som neriskoval. Pred šampionátom som myslel na zlato. Už som sa stal majstrom Európy, no potom som dlhšie nedokázal predviesť lepší výsledok. Preto si teraz vážim akúkoľvek medailu. A túto bronzovú veľmi, lebo to bolo doma,“ vyjadril spokojnosť slovenský reprezentant.Dvadsaťsedemročný rodák zo Severného Osetska vstúpil do turnaja ako nasadená jednotka. V pondelkovom štvrťfinále bol nad jeho sily francúzsky reprezentant Zelimchan Chadžiev, ktorému podľahol 0:4 na body. Vyšla mu však repasáž, v ktorej zdolal po veľkom boji Orchana Abasova z Azerbajdžanu (4:3) a zaistil si miesto v zápase o bronz. V ňom Gulajev po opatrnom začiatku získal prvý bod po tom, ako Marcu po napomínaní nedokázal bodovať v 30-sekundovej lehote. Následne sa mu podarilo vytlačiť súpera zo žinenky a po prvej perióde tak viedol 2:0. V druhej pokračoval v aktivite, po ďalšom úspešnom útoku pridal tretí bod. Záver si už ustrážil a mohol sa tak tešiť zo zisku cenného kovu.Dvadsaťšesťročný Cakulov sa raduje zo svojej druhej medaily z kontinentálneho šampionátu, pred troma rokmi získal v Budapešti bronz. Ďalšie dva kovy získal v slovenskom drese na MS, z Belehradu 2022 si odniesol striebro a vlani z Tirany bronz (do 92 kg).Cakulov taktiež zažil v úvodný deň v Šamoríne sklamanie, keď ako nasadená trojka prehral vo štvrťfinále s Magomedom Kurbanovom vysoko 1:9. Rus s neutrálnym štatútom však následne postúpil do finále a poslal slovenského reprezentanta do repasáže. V nej nedal šancu Gurgenovi Simonjanovi z Arménska a zvíťazil 10:0 na technickú prevahu. Zápas ukončil už po necelých dvoch minútach. Podobný priebeh mal aj jeho duel o bronz. Cakulov po pár sekundách predviedol bleskurýchly útok na nohy ocenený dvoma bodmi, za ďalší dostal štyri body. Po následnej akcii viedol už desaťbodovým rozdielom, ktorý znamenal víťazstvo na technickú prevahu po 1:45 min. Lefter dal protest, ale neuspel a tak domáci borec získal dodatočne ešte jeden bod.Ruskí zápasníci, štartujúci s neutrálnym štatútom pod hlavičkou UWW, dominovali v úvodný medailový deň na ME v Šamoríne. V piatich voľnoštýliarskych kategóriách vybojovali v utorok štyri zlaté medaily. Način Monguš dominoval vo váhovej kategórii do 57 kg, Ibragim Ibragimov triumfoval do 65 kg, David Bajev získal titul do 70 kg a v kategórii do 79 kg sa tešil z prvenstva Achmed Usmanov. Ten získal druhé zlato z kontinentálneho šampionátu, keď obhájil vlaňajší triumf.Ruskú hegemóniu dokázal narušiť len Gruzínec Givi Mačarašvili, ktorý vo finále do 97 kg zdolal Magomeda Kurbanova tesne 3:2 na body. Strieborný medailista z OH v Paríži získal vo svojej kategórii už tretie európske zlato v sérii, keď nadviazal na triumfy z ME 2023 v Záhrebe a ME 2024 v Bukurešti. Z medailí sa tešila aj usporiadateľská krajina, bronz pre Slovensko vybojovali Achsarbek Gulajev (79 kg) a Batyrbek Cakulov (97 kg).



do 79 kg



o bronz:



Achsarbek GULAJEV (SR) - Ion Marcu (Mold.) 3:0 na body



do 97 kg



o bronz:



Batyrbek CAKULOV (SR) - Radu Lefter (Mold.) 11:0 na techn. prevahu