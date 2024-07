Senát Najvyššieho správneho súdu bude rozhodovať o odvolaní bratislavského sudcu, ktorý čelí strate funkcie

Sudca Michal S. pôvodne čelil spolu piatim disciplinárnym návrhom. V jednej z vecí súd rozhodol v októbri 2022, keď mu uložil disciplinárnu sankciu v podobe zníženia platu o 20 percent na dobu troch mesiacov za spolu 20 skutkov, v rámci ktorých nevypracoval načas rozsudok. Disciplinárne obvinený ešte v roku 2022 na svoju obhajobu skonštatoval, že dôvodov na nevypracovanie viacerých rozsudkov v zákonnej lehote bolo viacero.



Sudca Michal S. pôvodne čelil spolu piatim disciplinárnym návrhom. V jednej z vecí súd rozhodol v októbri 2022, keď mu uložil disciplinárnu sankciu v podobe zníženia platu o 20 percent na dobu troch mesiacov za spolu 20 skutkov, v rámci ktorých nevypracoval načas rozsudok. Disciplinárne obvinený ešte v roku 2022 na svoju obhajobu skonštatoval, že dôvodov na nevypracovanie viacerých rozsudkov v zákonnej lehote bolo viacero.Spomínal napríklad zdravotné problémy alebo vyhorenie, a taktiež skutočnosť, že mal na starosti viac ako 1 000 spisov. Tiež tvrdil, že po tom, čo zastavil konanie v jedom zo sporov o vyplatenie miliónových televíznych zmeniek, ktoré požadoval Marian Kočner , sa ho snažili zo súdu „vytlačiť". Momentálne má Michal S. dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu. Zároveň podľa vlastných slov čelil aj trestným oznámeniam zo strany vedenia súdu.Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava V žiadala ešte začiatkom roka 2020 vtedajšieho ministra spravodlivosti Gábora Gála , aby konal v prípade sudcu Michala S. Konkrétne od ministra požadovali, aby v prípade sudcu podal návrh na dočasné pozastavenie jeho funkcie. Návrhu nakoniec v júni 2020 vyhovel disciplinárny senát Súdnej rady SR Sudca 30. januára 2020 verejne vystúpil v súvislosti s prípadom zmeniek televízie Markíza a žiadal odchod vedenia Okresného súdu Bratislava V. Podľa neho totiž niekto zo súdu vyniesol informáciu Marianovi Kočnerovi o tom, že pre originál zmeniek si príde polícia. Ešte pred vyšetrovateľmi ich však zo súdu vyzdvihol advokát Kočnera Andrej Šabík . Michal S. tiež kritizoval spôsob prerozdeľovania spisov na súde.Rada okresného súdu argumentovala pri návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie Michalovi S. prieťahmi v rozhodovaní či komunikáciou Kočnera cez aplikáciu Threema. Sudcu Michala S. v nej pritom spomínali pod označením „Slimák“, nie však v súvislosti s ovplyvňovaním rozhodovania.

26.7.2024 (SITA.sk) - Odvolací senát Najvyššieho správneho súdu SR má v októbri rozhodovať o odvolaní bratislavského sudcu Michala S., ktorý čelí hrozbe straty funkcie sudcu. Podľa verdiktu prvostupňového disciplinárneho senátu z apríla 2023 totiž stratil predpoklady sudcovskej spôsobilosti tým, že opakovane, dlhodobo a významne porušoval povinnosti sudcu.Za to mu NSS SR uložil najprísnejšie disciplinárne opatrenie, teda odvolanie z funkcie sudcu, voči čomu sa ale Michal S. odvolal. O veci podľa rozpisu pojednávaní súdu odvolací senát rozhodne na verejnom zasadnutí 10. októbra.Disciplinárny senát v apríli minulého roku rozhodol, že disciplinárne obvinený sudca je vinný, že v 26 konaniach vyhlásil rozsudok, ktorý v zákonnej lehote písomne nevyhotovil. Vinným ho uznal tiež za to, že svojvoľne nevykonával funkčné povinnosti sudcu v úradných miestnostiach bývalého Okresného súdu Bratislava V , hoci nemal povolenú prácu v domácom prostredí.Michala S. takisto uznali vinným aj za to, že v rozpore so zákonom o sudcoch neodovzdal oprávnenej osobe celkovo 32 súdnych spisov vo veciach vedených na vtedajšom Okresnom súde Bratislava V po tom, čo v nich prestal byť zákonným sudcom. Sudca sa podľa verdiktu taktiež v rozpore so zákonom o súdoch bezdôvodne nepodobril kontrolnej kompetencii predsedu súdu smerujúcej k odstráneniu nedostatkov v plynulosti súdnych konaní. Prvostupňový disciplinárny senát vo veci rozhodol v pomere hlasov 5:0.