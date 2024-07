SHP Group je hrdým partnerom Slovenského olympijského domu

ECO – INVESTMENT a.s.

26.7.2024 (SITA.sk) -"Olympijské hry sú unikátnym športovým podujatím, ktoré poskytuje skvelú možnosť vzbudiť záujem o jednotlivé krajiny nielen z pohľadu športu, ale aj prostredníctvom kultúry a priemyslu. Máme čo ponúknuť, aj sa máme čím pochváliť. Naše výrobky sú nie len kvalitné, ale aj vizuálne atraktívne. Servítky a papierové prestieranie sme vytvorili na mieru s logom Slovenského olympijského domu," uviedol prezident holdingu ECO – Investment a.s. Milan Fiľo.Kulisami tohtoročných olympijských hier v Paríži budú Louvre, Víťazný oblúk, Eiffelova veža či zámok Versailles. Jedným z ikonických miest podujatia sa však stane aj park La Villette na severovýchode Paríža, kde vznikne Park národov. Nebude sa v ňom síce bojovať o olympijské medaily, ale očakáva sa, že ho navštívi počas olympijských hier viac ako 700-tisíc návštevníkov. Jeho súčasťou bude 13 národných domov, vrátane Slovenského olympijského domu Maison Slovaque. Slovensko tak dostane príležitosť odprezentovať svoju kultúru či gastronómiu. V rámci cateringu sa totiž budú podávať aj mäsové výrobky značky TAURIS, ktorá tiež patrí do skupiny ECO – INVESTMENT a.s."Veľmi nás teší, že organizátori Slovenského olympijského domu oslovili práve našu spoločnosť s ponukou na hygienické zabezpečenie takéhoto významného podujatia. Papier vyrábame viac ako 200 rokov a sme veľmi hrdí, že môžeme rokmi získavanú odbornosť odprezentovať aj na olympijských hrách, a tým prispieť k čo najviac kvalitnému zážitku návštevníkov Slovenského domu," povedal generálny riaditeľ SHP Group Richard Žigmund.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding vedený priemyselníkom Milanom Fiľom. Pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis