Senátorka Warrenová ostúpila z bojov o prezidentský post, neuspela ani vo vlastnom štáte

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.3.2020 (Webnoviny.sk) - Senátorka amerického štátu Massachusetts Elizabeth Warrenová vo štvrtok odstúpila z boja o demokratickú nomináciu do prezidentských volieb. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na osobu oboznámenú s jej plánmi. Jej rozhodnutie prišlo po tom, ako počas volebného superutorka nevyhrala v ani jednom zo 14 štátov, kde sa konali primárky, dokonca ani vo svojom vlastnom.Warrenová sa už rozprávala s vedúcimi kandidátmi na nomináciu Demokratickej strany Berniem Sandersom a Joeom Bidenom, uviedli zástupcovia ich kampaní. Podľa ďalšej osoby, ktorá si priala zostať v anonymite, senátorka v súčasnosti posudzuje, ktorý z nich by najlepšie podporil jej agendu.Oznámenie prichádza po tom, čo v stredu z boja o demokratickú nomináciu odstúpil bývalý starosta New Yorku, miliardár Michael Bloomberg. Po ich odstúpení ostali v hre už len traja kandidáti: spomínaní Biden a Sanders a Tulsi Gabbardová.Konečný víťaz demokratických primárok bude čeliť súčasnému republikánskemu šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi. Prezidentské voľby v USA sú naplánované na 3. novembra.